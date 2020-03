Joe Bastianich è diventato famosissimo anche in Italia. Prima come giudice (per anni) a MasterChef Italia, poi come concorrente alla prima edizione di Amici Celebrities e di recente si è anche seduto dietro al bancone della giuria di Italia’s got talent insieme a Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.

Da poco poi è iniziato un nuovo programma che lo vede protagonista di nuovo insieme allo chef Antonino Cannavacciuolo e a sua madre Lidia Bastianich. Si chiama Family Food Fight ed è un cooking show in cui a sfidarsi sono le famiglie tradizionali. Ma come molti altri volti noti del mondo dello spettacolo anche il mitico Joe, che si divide tra gli Usa e l'Italia, è molto attivo su Instagram. Uno dei suoi ultimi post però ha scatenato una vera e propria bufera come riporta Il Giornale.





















In un momento storico in cui non solo il nostro paese ma tutto il mondo lotta contro il coronavirus, Bastianich ha voluto mostrare la strana atmosfera che si respira in questi giorni a New York attraverso alcuni video condivisi sui suoi profili social. E proprio uno di quei filmati ha attirato l'attenzione dei follower: quello in cui Joe riprende Time Square, mentre, a bordo del suo skateboard, la attraversava in un orario in cui prima della quarantena c'erano milioni di persone per vie e negozi.























Anche uno dei punti più nevralgici della Grande Mela come Time Square è semideserto e il girovagare sullo skate dell'ex giudice di MasterChef non è andato giù a tanti follower, che si sono presto riversati sotto al suo post inondandolo di commenti di disapprovazione. Anche il governo americano ha infatti suggerito di restare in casa visti i casi di positività al coronavirus in aumento e vedere l'imprenditore italo americano a spasso ha scatenato l'ira di molti utenti.



















“Anche tu a casa Joe… non penso lavorare implichi gironzolare con lo skateboard per Time Square”, “Heiii joe ma stai a casa dove cavolo vai…”, “Non hai capito niente!! Le persone con risonanza mediatica devono dare l’esempio!!! Go home”. E ancora: “Stai a casa capra pelata!”, “Ma stai a casa pirla”, “Cogiak stat a la casa fai pena la prendi alla leggera”, “Il peggior esempio che potevi dare.. imbarazzante”.

