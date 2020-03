“Domenica 22 marzo 2020. La domenica più bella della nostra vita. Nel momento più assurdo della storia, tu oggi ci ricordi che la vita è più forte di tutto. Benvenuto Giorgio”. Così, con queste parole che accompagnano la prima foto del piccolo appena nato, annuncia ai fan di essere diventata mamma. È un maschietto e si chiama Giorgio.

Il piccolo, come recita il post, è venuto al mondo domenica scorsa nella clinica Mangiagalli, nei pressi del centro del capoluogo lombardo. È lì, a Milano, che la concorrente dell'ultima edizione di Masterchef vive con il marito Francesco, neo papà. L'abbiamo conosciuta proprio al talent show di Sky che vede nel ruolo di giudici Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Sin da quando è entrata tra gli aspiranti chef del programma, il pubblico l'ha vista combattiva e determinata ai fornelli ma pochi sapevano che era in dolce attesa.





















Masterchef è infatti un programma registrato e la finale è andata in onda a inizio marzo. Maria Teresa Ceglia, la neo mamma di Giorgio, ha combattuto fino all'ultimo ma poi a trionfare è stato Antonio Lorenzon. Che è stato tra i tanti a fare gli auguri alla ex compagna di avventura: "Auguriiiiiiiiii bellissimooo, mi avevi detto che lo avresti chiamato Antonio. Scherzo un abbraccio a tutti e tre", ha commentato il vincitore della nona edizione del talent.























Ma Antonio non è certo stato l'unico a congratularsi con Maria Teresa, 31enne pugliese, per questo lieto evento arrivato in un momento molto difficile per tutta l'Italia, messa in ginocchio dall'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Anche Nicolò Duchini, altro ex concorrente di quest'ultima edizione di Masterchef, le ha scritto: "Auguroni Mary, benvenuto Giorgio!".



















Non solo. Tra i tantissimi commenti e cuoricini piovuti sotto al post di Maria Teresa spicca quello di chef Giorgio Locatelli, dallo scorso anno giudice della trasmissione in onda su Sky. “Congratulations, ma soprattutto che gran bel nome!”, ha scritto scherzando visto che il piccolo si chiama proprio come lui. Auguri!

