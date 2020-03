Bianca Guaccero, la foto su Instagram scatena la polemica. Stiamo vivendo tempi a dir poco drammatici: il nostro paese è messo a dura prova dal coronavirus e non sappiamo per quanto tempo ne avremo ancora. Il numero dei contagi e dei decessi resta alto e il 3 aprile, che prima aspettavamo con tanta ansia, non sarà certo il giorno in cui ricominceremo a fare una vita normale. Ci vorrà molto tempo, diverse settimane, forse mesi. Ma tutti speriamo che la cosa passi il prima possibile.

Nel frattempo ce ne stiamo tutti nelle nostre case in attesa di avere buone notizie. Anche i nostri programmi televisivi – la maggior parte – sono sospesi e per far passare il tempo ce ne vuole… I vip, però, cercano di fare compagnia al proprio pubblico in qualche modo. Tra questi c'è Bianca Guaccero che continua a essere in contatto diretto con i followers attraverso i social e che ha annunciato che "Detto-Fatto" tornerà in un'inedita versione mandata in onda su Instagram.





















In queste ore, però, la Guaccero è finita nella bufera per aver postato una foto che, da parte sua, voleva essere solo un modo per omaggiare la sua terra. La conduttrice ha postato una foto che la ritrae sensualissima in costume. Nello scatto il fisico perfetto della conduttrice è in bella mostra. "Presto ci rivedremo Puglia" ha scritto nella didascalia dello scatto. Come tanti, Bianca ha nostalgia della normalità. Ma quella foto ha sollevato la polemica.























"Ti adoro ma, scusa se mi permetto, in questi giorni di dolore foto di trulli sì magari in costume no, scusa" è uno dei commenti. La Guaccero ha risposto così alle critiche: "Dove sarebbe la cosa brutta? Dov'è la volgarità? La volgarità è negli occhi di chi guarda, non nel mio cuore. Detto questo amo questa foto perché me l'hanno scattata senza che me ne accorgessi, mi ero arrampicata, scalza su un trullo, in mezzo alla natura".

















Visualizza questo post su Instagram Presto ci rivedremo. #puglia #❤️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 21 Mar 2020 alle ore 1:29 PDT

E ha aggiunto: “Io amo sentirmi così, libera e selvaggia. Dietro questa foto c’è il sole e la purezza della mia terra, delle mie origini, l’abbronzatura che quel sole di luglio ci regala, i capelli spettinati e la mancanza che sento di tutte queste sensazioni perché non so quando tutto questo finirà. Ci sono tante persone che vanno in giro in questo momento fregandosene di ciò che accade. Questo sì che è scandaloso”.

