Quando uno è bello, è bello. C’è poco da fare. Con il trucco, senza trucco, con i vestitini di Versace o con il pigiama, se la “materia prima” c’è, i dettagli contano fino a un certo punto. Prendiamo per esempio Elodie, la bella cantante che si è fatta conoscere per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi e che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo. Elodie è uno schianto di ragazza: magra, tonica, gambe lunghissime e tornite, viso che sembra disegnato, carisma. Una meraviglia.

Lo sanno bene i suoi fan che la seguono con passione su Instagram dove la cantante non perde occasione per postare foto splendide che la ritraggono. Sempre super vestita (nel senso di "vestita bene"), super truccata, super sexy, nelle ultime ore Elodie ha stupito i suoi fan mostrandosi come non si era mai mostrata prima. E come? Elodie si è mostrata senza trucco. E indovinate un po'? È uno schianto anche senza un filo di trucco.





















Anche Elodie sta vivendo in isolamento questi giorni, come tutti. L'epidemia di coronavirus ha cambiato profondamente la nostra vita. Dobbiamo tutti starcene in casa, dobbiamo fare in modo che il virus smetta di circolare. Ci vuole l'impegno di tutti per arginare l'epidemia. E anche Elodie sta facendo il suo. In più allieta i fan con le meravigliose immagini della sua persona. E chi già era social, durante la quarantena lo diventa ancora di più. Per far passare il tempo.























I vip, per esempio, documentano la loro quarantena sui social. Elodie è una di queste. Dopo essersi mostrata in una foto che la ritrae da piccola, Elodie si è mostrata anche in versione acqua e sapone. Ed è splendida. Certe cose fanno male… Elodie nell'immagine che ha condiviso tramite storia, non è truccata e ha anche i capelli al naturale. Ma è comunque una splendida visione. Beata lei.



















Nella didascalia ha scritto “Dormo troppo”. Così la cantante ha svelato di trascorrere buona parte della giornata a letto. Ed eccola meravigliosa appena svegliata. Sono giornate difficili per tutti ma non c’è altro da fare se non rispettare le indicazioni e far sì che questi tempi duri siano comunque piacevoli. Dai, facciamo tutti qualcosa che ci piace.

