È un momento molto difficile questo per il nostro paese, messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus che ogni giorno miete centinaia di vittime. Tra le direttive del governo più importanti quella di rimanere chiusi in casa per evitare il contagio e in questi giorni sono molti i volti noti del mondo dello spettacolo e non che si stanno appellando al buon senso degli italiani invitando tutti a non uscire.

In tv ma anche su Instagram. Sul social i vip più attivi mostrano ai follower come trascorrono le loro giornate. C’è chi per esempio chi dà appuntamento in diretta per workout casalinghi come fatto Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e chi come Barbara D’Urso si immortala spesso davanti ai fornelli per consigli e ricette. Ma anche in questo momento drammatico non mancano le critiche. (Continua dopo la foto)





















Lo sa bene Laura Chiatti, che sotto al suo ultimo post di Instagram ha ricevuto molti messaggi negativi. Come riporta Il Giornale l’attrice, moglie di Marco Bocci, sta trascorrendo i giorni di quarantena insieme al marito e ai figli Enea e Pablo che, approfittando delle giornate primaverili, si sono goduti un po’ del primo sole di marzo nella piscina che la Chiatti e Bocci hanno allestito nella loro abitazione. (Continua dopo la foto)























“Il sole ci aiuterà …” è la didascalia dello scatto in cui Pablo ed Enea mentre giocano in piscina. Ma tanti le hanno rimproverato il fatto di non avere grande sensibilità nei confronti di chi, invece, i giorni di quarantena dovrà trascorrerli tra le quattro mura domestiche senza i confort di cui godono i vip come lei. “Dici state a casa, è facile dirlo quando hai una piscina in terrazza e una casa grossa come una reggia”, Beati coloro che hanno un bel giardino e casa piena di comodità… Ci sono persone che in 4 vivono in 50 mq senza spazi aperti…”, si legge. (Continua dopo foto e post)

















Visualizza questo post su Instagram Il sole ci aiuterà … ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Mar 2020 alle ore 4:37 PDT



E ancora: “E grazie al ca..o, in Jacuzzi”, “Una quarantena così chi non la vorrebbe fare”, “Beata tu che hai questa bella vasca in giardino…Mio figlio è rinchiuso a casa perché non abbiamo nemmeno il balcone”, “Bella famiglia, ma in questo momento ci vuole rispetto per chi può respirare solo attraverso le finestre. Tenete queste cose per voi”. Ma Laura Chiatti non è rimasta in silenzio. E a questi utenti ha risposto così: “Sono cresciuta in una casa di 50 mq in 6 – ha sbottato l’attrice – . Ero una bambina molto felice. Capisco il momento, ma adesso vasca o non vasca nessuno è sereno. Sono ridicole queste considerazioni”.

