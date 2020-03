Vista l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, una delle direttive più importanti per arginare il contagio è quella di rimanere in casa e uscire solo ed esclusivamente per bisogni di prima necessità. E i volti noti, che non fanno certo eccezione, ricordano spesso ai rispettivi follower di Instagram di rispettare questa regola.

Anche i vip sono costretti in casa e in questi giorni difficili aprendo Instagram non è raro imbattersi in lezioni di fitness e di cucina per passare il tempo o in foto amarcord ripescate dagli album dei ricordi. Barbara D’Urso per esempio ha da poco condiviso con i suoi fan un bellissimo scatto di quando era giovane, al mare e coi capelli bagnati. Ma la conduttrice di punta Mediaset è solita rispolverare vecchie fotografie sui suoi canali social. La bimba che vedete nella foto qui sotto, invece, non si era mai vista prima. (Continua dopo la foto)





















È la prima volta, infatti, che Elodie, cantante amatissima, forse per fare ordine tra le vecchie cose o perché travolta dalla nostalgia, ha voluto condividere uno scatto di quando era piccola con i suoi oltre 1 milione e mezzo di follower. Fino ad oggi avevamo visto solo alcune foto dei suoi esordi, quando portava i capelli lunghi, scuri e ricci, ma ora per la prima volta si è mostrata da bambina. (Continua dopo la foto)























Guardando attentamente l’immagine non è difficile indovinare che quel faccino è quello di Elodie Di Patrizi, la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano ‘Andromeda’. In primissimo piano con il sorriso stampato sulle labbra e gli occhi profondi e vispi che ancora oggi la caratterizzano, Elodie ha commentato la foto con l’aggettivo “Dispettosa”.(Continua dopo foto)



















Probabilmente la cantante e fidanzata di Marracash aveva circa 6 o 7 anni in questa foto vintage. Beh, nonostante il viso leggermente più paffuto rispetto a ora non si può negare che anche da piccola era bellissima. Chissà se a quel tempo poteva anche solo immaginare che un giorno sarebbe diventata una star amatissima.

GF Vip, Sossio Aruta in finale ma nella Casa c’è chi non lo accetta: “Non riesco a digerirlo”