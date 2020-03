Chiara Ferragni e Fedez sono scesi in campo per raccogliere fondi per aiutare la sanità pubblica in questo momento di grande emergenza. In pochi giorni per fronteggiare il virus che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale la coppia ha raccolto sulla piattaforma Gofoundme 3,8 milioni di euro, devoluti da 191mila donatori provenienti da ben 92 Paesi del mondo. Si tratta della più grande raccolta lanciata in Europa nonché una delle più rilevanti, dal 2010.

Grazie a questa iniziativa la cifra raccolta è stata impiegata per l'apertura di un nuovo reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Reparto che sarebbe dovuto essere collaudato nella giornata di venerdì 20 marzo e ora previsto per lunedì 23 come reso noto dal rapper e dall'influencer sui rispettivi canali social: "Lunedì sarà pronto il nuovo reparto di terapia intensiva, difficile immaginare che fino ad una settimana fa questo era un campo sportivo. Un vero e proprio piccolo miracolo. Andiamo avanti!", ha scritto Fedez.





















In questi giorni, poi, i Ferragnez hanno anche sensibilizzato la collettività sull'importanza della prevenzione, organizzando sui social dei Flashmob per intrattenere gli utenti nei giorni di quarantena. Anche Andrea Bocelli, per esempio, ha accolto l'invito di Chiara Ferragni e Fedez e cantato dal "balcone" virtuale di Instagram per l'Ospedale di Camerino, zona del Centro-Italia colpita dal terremoto del 2016 che è stato trasformato in un Covid Hospital.























Ma ora, dopo aver utilizzato la musica per unire le persone in casa a superare questa tragedia, Chiara Ferragni e Fedez hanno accolto l'invito di Beppe Fiorello e deciso di sospendere le dirette. L'attore siciliano aveva attaccato le dirette social e la musica dai balconi proponendo un po' di rispettoso silenzio in segno di lutto e la coppia ha appoggiato questa idea.



















“Buongiorno a tutti – hanno esordito su Instagram – Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa”. Fedez e Chiara Ferragni sospendono così l’appuntamento delle 18 in segno di rispetto per tutte le vittime di coronavirus. “Normalizziamo i piccoli o grandi momenti di down che abbiamo in questa nuova normalità, ma al tempo stesso cerchiamo di tirare fuori il nostro meglio”, hanno poi suggerito.

