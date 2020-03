Non solo Barbara D’Urso continua ad andare in onda con Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso per aggiornare i telespettatori sugli sviluppi dell’emergenza coronavirus in Italia, ma raddoppia. Già, Carmelita fa il bis con ben due appuntamenti settimanali. Oltre a quello consueto della domenica, infatti, il suo Live – Non è la D’Urso sarà trasmesso dagli studi di Cologno anche il martedì sera.

A partire dal prossimo 24 marzo, dunque, la conduttrice di punta Mediaset sarà impegnata nel daytime con Pomeriggio 5 e poi con la diretta serale, dove si parlerà esclusivamente del Covid-19. Non è però dato da sapere per quanto tempo Live avrà una doppia puntata a settimana. Com'è noto i palinsesti televisivi continuano a cambiare di giorno in giorno per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ma se Pomeriggio 5 continua e Live-Non è la d'Urso raddoppia, resta invece sospeso Domenica Live, l'infotainment della domenica di Canale 5.





















Ma non solo in tv. Anche su Instagram Barbara D'Urso continua a essere attivissima. Ricorda per esempio di continuo ai suoi follower (che nel frattempo hanno superato quota 2 milioni e 600mila come ha fatto sapere la conduttrice) di rimanere in casa. La presentatrice in questi giorni si sta dando alla lettura e alla cucina e, tra una ricetta e un'altra, ha anche confidato di essere ingrassata.























"Sono ingrassata 3 chili, mangio dalla mattina alla sera – ha confessato Barbara D'Urso – Alle 6 di mattina inizio a cucinare". Ma una delle ultime foto condivise sul suo profilo ha diviso i fan. Il selfie dal camerino, dove l'occhio cade sul décolleté prosperoso, ha spaccato in due il suo pubblico. I suoi ammiratori più sfegatati hanno apprezzato la foto sexy, ma tanti altri utenti sono partiti con attacchi e insulti.



















“Ma è il caso di postare queste foto in questo momento brutto per tutto il mondo!!! Vergognati e copriti!!!”, “Ma non ti vergogni mettere ste foto cretine in questo momento che l’Italia piange i suoi morti”, si legge sotto. E ancora: “Sei un insulto all’informazione”, “Ma vergognati… Mi sembra che vai a una festa, ma li hai contati i morti in processione a Bergamo. Spero che i loro familiari non ti vedano così pimpante!”, “Rimani a casa anche tu! Vergogna!”.

