Nuovi stravolgimenti di palinsesto in casa Mediaset a seguito dell’emergenza Coronavirus. L’azienda ha cambiato i palinsensti con sospensioni di numerosi programmi (Uomini e Donne, Forum e Avanti un altro) e rimodulazioni di trasmissioni e orari. Resistono, almeno per il momento, il talent show Amici e il Grande Fratello Vip, anche se ci sarà l chiusura anticipata, con la finalissima in diretta mercoledì 8 aprile 2020.

Pochi giorni fa in un un comunicato stampa Mediaset ha annunciato la sospensione di Mattino 5 – il programma in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Canale 5 – che cambia veste: “il programma aumenterà il proprio contenuto informativo dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione sin dal titolo: ‘Mattino 5-Speciale Coronavirus'”. Non ci sarà più Federica Panicucci che ha salutato il pubblico sui social così: “Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui”. (Continua a leggere dopo la foto)





















A differenza di Paolo Bonolis che si è scagliato contro la decisione di sospendere il suo programma Avanti un altro, la Panicucci ha accolto la notizia con sportività. Francesco Vecchi e la Panicucci hanno tenuto ad informare gli spettatori del fatto che l’assenza della conduttrice è dovuta ad una scelta editoriale. Federica è a casa e sta bene: non è affetta da nessuna patologia. “Io sono giornalista, la squadra di Mattino 5 risponde a questa vocazione e cerchiamo di fare al meglio il nostro mestiere. Federica ti aspettiamo, il tuo posto è qui e tutti noi non vediamo l’ora che la situazione torni alla normalità”, ha detto Vecchi. (Continua a leggere dopo la foto)























“La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno” ha spiegato Mediaset in un comunicato. Il gruppo ha informato anche degli stravolgimenti di palinsesto e show, decidendo per la messa in onda di vecchie puntate di Forum e Avanti un altro e la sospensione momentanea di Uomini e Donne a causa dell’impossibilià di poter registrare le puntate del programma. In queste ore Federica Panicucci ha voluto lanciare un forte messaggio sui social. Lo ha fatto riproponendo un servizio del programma ”Fuori dal coro” di Mario Giordano girato in un reparto di terapia intensiva in cui si mostrano le condizioni dei pazienti e dei medici e infermieri che ogni giorno combattono contro il coronavirus. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Quello che pubblico qui è un reportage molto duro che ha realizzato @raffirasty per #fuoridalcoro di #mariogiordano . – ha scritto la conduttrice – È un pugno in pancia. Vorrei che lo vedeste tutti, soprattutto coloro i quali ancora oggi escono violando le disposizioni e mettendo a rischio noi tutti. L’avete capito o no che l’unico modo per salvarci è restare a casa??? #quarantena #lockdown #iostoacasa #coronavirus #covid_19”. L’appello di Federica Panicucci è quello che ogni giorno ci viene ricordato: restate a casa, solo così sarà possibile ritornare alla vita.

