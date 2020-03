Nathan Falco Briatore lo scorso 18 marzo ha compiuto 10 anni. Per lui era stata programmata una grande festa per celebrare un traguardo così importante: il primo compleanno a doppia cifra. Eppure a causa del Coronavirus è saltato tutto. La famiglia è rimasta a casa e il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha spento le candeline insieme a mamma e papà.

A condividere uno scatto della piccola celebrazione familiare è stato proprio l'imprenditore di origini piemontesi. Pubblicando una foto in cui appaiono Flavio, Elisabetta e Nathan Falco di fronte ad una piccola torta, ha scritto su Instagram: "Amore nostro ti avevamo organizzato un compleanno diverso… ma per colpa di questo virus cattivissimo, siamo stati a casa!!! E staremo in casa fino a che il Coronavirus non se ne va! Anche voi rimanete a casa!!!".





















Tantissimi i messaggi si auguri per Nathan, ma un commento non è passato inosservato a Flavio Briatore e ai tantissimi follower che lo seguono sul suo account social. "Animale hai licenziato lavoratori vergognati dai 40000 euro a sta putt*** al mese dalli ai lavoratori me*** di uomo". Un commento al veleno, di pessimo gusto, visto che la foto era stata postata per festeggiare il compleanno del figlio, al quale Briatore ha risposto immediatamente.























Poche parole, ma molto efficaci: "Il virus dei deficienti non si debella", ha scritto l'imprenditore alla donna che ha insultato gratuitamente anche l'ex moglie e la mamma di Nathan Falco. In suo 'soccorso' sono arrivati tantissimi follower. I commenti contro la donna si sprecano: "M come ca*** ti permetti? É la madre di suo figlio, ma che razza di personaggio sei?", "Che signora di classe la signora Marisa", "Fai schifo, una donna che ha il coraggio di commentare con delle intimidazioni del genere una foto dove una persona come tutte festeggia il compleanno del figlio.. Vergogna di persona..

Se mia madre commentasse in questo modo chiuderei il suo profilo è quello delle persone che la supportano", sono solo alcuni dei commenti indirizzati alla donna.

















Non è certo la prima volta che Briatore si trova ad affrontare gli hater. Tantissime le polemiche nate a causa della sua relazione con la showgirl Elisabetta Gregoraci e altre relative alla sua vita sentimentale con giovani modelle, ma lui ha sempre risposto senza preoccuparsi. Come ha fatto questa volta.

