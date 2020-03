Piero Chiambretti, Iva Zanicchi conferma che è positivo al coronavirus: “Ecco come sta”

Nei giorni scorsi è trapelata l’indiscrezione del ricovero in ospedale di Piero Chiambretti e sua madre perché colpiti dal coronavirus. Indiscrezione che era stata inizialmente lanciata da Vladimir Luxuria con un tweet subito rimosso e che oggi trova conferma nelle parole di Iva Zanicchi.

La cantante, amica del conduttore e storico volto del suo programma ‘CR4 – La repubblica delle donne’ che è stato sospeso ancora prima del ricovero di Chiambretti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video in cui si mostra mentre sta facendo dei lavori in giardino in questi giorni in cui come tutti è costretta a rimanere in casa. Nella clip Iva Zanicchi si rivolge ai follower e conferma che il presentatore del seguitissimo programma in onda su Rete4 ha contratto il virus e, avendolo sentito telefonicamente, rivela anche le sue attuali condizioni di salute. (Continua dopo la foto)





















Nel video condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale, Iva Zanicchi spiega ai suoi follower: “Volevo tranquillizzare tutti, io sto bene. Mando un saluto affettuosissimo a Piero Chiambretti che purtroppo ha il coronavirus ma sta abbastanza bene. Piero mi raccomando ti vogliamo prestissimo tra noi. Io sto bene, sto rastrellando le foglie, volevo tranquillizzare tutti”. (Continua dopo la foto)























Uscita l’indiscrezione sul ricovero di Chiambretti e sua madre Felicita, per la donna la notizia era stata confermata mentre per il presentatore 63enne non del tutto. Da quanto trapelato, l’esito del tampone era stato definito “incerto” ma le parole di Iva Zanicchi fanno pensare che in un secondo momento sia stato trovato positivo. In queste ore, poi, si sono moltiplicati i messaggi d’affetto per il presentatore. (Continua dopo foto e post)



















Oltre alla Zanicchi, anche Alda D’Eusanio ha scritto “Piero e Felicita vi abbraccio così forte da stritolare quel bastardo di virus!”. Ancora, le parole di Alba Parietti: “Sei determinato e forte, sono sicura che uscirai con la mamma tra pochissimo perché sei una roccia Ti voglio bene”. “Voglio profondamente bene alla famiglia di La repubblica delle donne che ha sapientemente costruito Piero, con la sua generosità, pazienza, cultura illuminata – ha invece scritto Francesca Barra – Non avete idea di quanti sforzi faccia ogni giorno, ogni puntata. Controlla ogni cosa, ci tiene uniti, ci valorizza, ed è un Maestro. Personalmente gli devo tre anni importantissimi della mia vita e una rubrica che è un gioiellino”.

