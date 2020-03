“Sono disperato”. Lutto per Francesco Facchinetti: è lui a dare l’annuncio sui social

Un dolore di quelli che lasciano il segno. Francesco Facchinetti lo ha annunciato dal suo profilo social. Il cantante, che nelle settimana scorse era stato protagonista di uno scherzo delle Iene, ha annunciato una brutta notizia ai suoi seguaci. Francesco Facchinetti, con un comunicato stringato e di pochissime parole ha annunciato ai suoi followers di essere venuto a sapere di una notizia davvero tragica: la morte di un papà di un suo caro amico. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. Fatto sta che, come dichiara lo stesso cantante, il giovane Facchinetti è davvero disperato per questo terribile lutto.

È solito condividere numerosi momenti di intrattenimento e, soprattutto, divertenti, Francesco Facchinetti. Eppure, questa volta, non ha potuto fare a meno di condividere una tragica notizia di cui è stato protagonista. Qualche istante fa, sul suo canale social ufficiale Facebook, il giovane cantante ha informato i suoi sostenitori di un terribile lutto di cui è venuto a conoscenza poco fa. Continua dopo la foto





















‘Sono disperato’, queste le parole che si leggono in questo messaggio che, pochissimi istanti fa, Francesco Facchinetti ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori social. Non sappiamo cosa sia successo nel minimo dettaglio. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere dalle parole scritte in questo breve annuncio social, il giovane cantante deve esserci rimasto molto. Continua dopo la foto























Soprattutto perché, da come si apprende, il figlio del grande Roby Facchinetti era particolarmente legato all’uomo. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, il messaggio è stata letteralmente bombardato dall’affetto dei suoi sostenitori. Che, appena appresa la notizia, hanno voluto mostrare tutto il loro affetto a Francesco. Continua dopo la foto



















Cantante e produttore Francesco Facchinetti ha scoperto negli anni diversi personaggi del web, nel mondo dello spettacolo e della televisione. Tra questi vi sono Frank Matano, Emis Killa, Riccardo Marcuzzo, Francesco Sole, Michael Righini, Nesli, Chiara Biasi, Mariano Di Vaio, Mariasole Pollio, I Nirkiop. Francesco è socio e fondatore di diverse società: Goonies, BitSugar e NewCo. Ha quote in 20 società sparse per il mondo e un patrimonio stimato di 50 milioni di euro [fonte: Wikipedia]. Ha collaborato con l’azienda italiana Stonex, come direttore creativo, per il lancio sul mercato dello smartphone Stonex One.

Ti potrebbe interessare: “Ci sposiamo”. Fiori d’arancio nel cast di Don Matteo 12. La notizia arriva proprio alla fine della fiction