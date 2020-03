“Te lo prometto!”. Chiara Ferragni, sui social la dedica dolcissima per i 2 anni di Leone

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il secondo compleanno do Leone. Nessun party come quello a tema dello scorso anno, ma la vicinanza dei genitori e l’affetto virtuale delle tante persone che in questi anni hanno seguito ogni suo piccolo passo, ogni risata o broncio irresistibile.

Leone ha spento le due candeline su una crostata fatta a sorpresa dalla mamma. «Stai giocando con il pongo?» le aveva chiesto Fedez prendendo la moglie un po' in giro. «È il secondo compleanno di Leo e per la prima volta in assoluto ho preparato una torta per lui», aveva scritto lei su Instagram pubblicando la foto dell'impasto prima di affidarsi al forno. Poi parole dolcissime per fargli gli auguri: «Buon compleanno amore della mia vita. Due anni fa hai cambiato la mia vita per sempre e non potrei essere più benedetta a vedere il tuo bellissimo sorriso ogni giorno. Ti amo da impazzire amore mio».





















In un altro post, a corredo di un video, ha aggiunto: «Ciao amore mio, oggi compi due anni ed ancora non mi sembra vero. Volevo scrivere una cosa per te e scegliere un video che ci rappresentasse, e tra tutti quelli fatti ho scelto questo: era luglio 2019, ero appena tornata da un viaggio di lavoro e non ti vedevo da giorni. Ricordo quel pomeriggio, caldo ma non afoso, a scoprire le meraviglie dei fiori in terrazza, a riempirti di baci, a fare il bagnetto insieme nella piscina gonfiabile, a mangiare le fragole.























A guardarti ed a sorprendermi, ancora una volta, di essere tua madre. Di avere la fortuna piu'grande del mondo: avere un bimbo sano e poterlo vedere crescere. Poter insegnarti i miei valori, mostarti tutto il bello del mondo e la magia che ci accompagna ogni giorno. Oggi questa immagine e quelle belle sensazioni sembrano un po'un miraggio lontano, e ogni tanto ho paura per il tuo futuro.



















Ti prometto amore mio che nel mio piccolo farò di tutto perche’ questo mondo torni di nuovo un luogo magico per farti crescere sognando. Intanto sappi che la tua mamma ed il tuo papa’ti amano piu’di qualsiasi altra cosa. Auguri Leoncino mio».

