“Una cosa mai vista”. Donatella Rettore, le prima parole dopo l’intervento

Donatella Rettore si è sottoposta a una nuovo intervento per la rimozione di un tumore al seno che era tornato a farle visita. Sulle sue condizioni è stata lei a dare un aggiornamento. Collegata in diretta a ‘Storie italiane’, ha raccontato tutto a Eleonora Daniele.

"Ho ancora un po' di febbriciattola e la cosa che mi dà più fastidio sono i bendaggi. Ma è andato tutto bene, sono due mesi che stringo i denti… Le operazioni sono state due: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di coronavirus che è una cosa che non si è mai vista". racconta Donatella Rettore Poi ci tiene a ringraziare i medici veneti che in queste ore si trovano a fronteggiare il Covid-19 e i colleghi che le sono vicini.





















"Ho questa febbre e non va bene, ma mi sono vicine tantissime persone, come Monica Leoffreddi e Simona Ventura. Sono certa di esserne uscita. L'abbraccio che ho avuto da tutti i colleghi è stato bellissimo, non pensavo, mi ha spiazzato. Anche persone con cui non ero proprio amica si sono rivelati davvero degli amici. Siete meravigliosi, grazie a tutti". Ora la cantante si trova a casa a Castelfranco Veneto (Padova).



























Donatella Rettore è molto attiva sui social, dove ha un ottimo seguito di persone che aspettano tutti i suoi aggiornamenti. In questi giorni di quarantena durante i quali gli italiani si sono ritrovati ai balconi dei palazzi per manifestare solidarietà reciproca non è mancato chi, proprio per far arrivare il suo sostegno a Donatella Rettore, ha diffuso i suoi successi più famosi.



















I video sono stati condivisi sui social e sono arrivati anche a lei, che non ha potuto fare a meno di condividerli e di ringraziare. Adesso per la Rettore si profilano lunghi giorni di riabilitazione e di riposo che, complice la quarantena, saranno più semplici da rispettare anche per una donna energica e sempre in movimento come lei.

