“#IoRestoAcasa” è uno degli hashtag più usati, da vip e non, in questo momento drammatico per l’Italia. Medici e infermieri lo stanno ripetendo da settimane e in tutti i modi per contenere l’emergenza sanitaria legata al coronavirus e i loro appelli sono raccolti quotidianamente anche dai personaggi più conosciuti che attraverso i social amplificano le loro voci.

Barbara D’Urso, per esempio, che ogni giorno lo ripete in tv e sul suo profilo Instagram, ma la lista sarebbe lunghissima e comprende volti noti dello spettacolo e anche politici e sportivi. Tutti provano a sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto del decreto del governo. Ma Sonia Bruganelli è di un altro avviso. La moglie di Paolo Bonolis, da sempre molto discussa per le sue esternazioni social e accusata di ostentare ricchezza, ha condiviso sul suo Instagram un post decisamente controcorrente. E ha scatenato una nuova polemica. (Continua dopo la foto)





















A differenza di altri suoi colleghi famosi, Lady Bonolis non ha lanciato appelli o fatto dirette social per invitare la gente a stare a casa. Ma è comunque intervenuta sull’argomento: “Lo sappiamo che bisogna restare a casa ma … ‘Io resto a casa’ lo voglio scritto da chi vive in 50 mq con tre figli e senza tata. Non da persone come me che hanno case a due piani e ville con piscina e fanno la morale a tutti. Grazie”, ha scritto. (Continua dopo la foto)























Sonia Bruganelli, si sa, non ha e non ha mai avuto mezze misure nell’esprimere i suoi pensieri e anche in questo caso ha voluto lanciare questo forte messaggio che, inevitabilmente, ha diviso i suoi fan. Da una parte c’è chi ha appoggiato il suo pensiero, come Taylor Mega e Paola Caruso, dall’altra chi ha scritto che preferisce stare in casa, anche a stretto contatto con tutta la famiglia, piuttosto che in isolamento in una camera d’ospedale. (Continua dopo foto e post)

















Visualizza questo post su Instagram Lo sappiamo che bisogna restare a casa ma … Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 18 Mar 2020 alle ore 6:41 PDT



“Almeno qualcuno è realista, grazie” e “Per me sei stata dalla parte del popolo!”, hanno lasciato scritto alcuni. Ma ci sono anche quelli convinti che l’esternazione della moglie di Bonolis sia stata inopportuna: “Sempre inopportuna. Perdi sempre l’occasione per stare zitta” e “Sonia di solito ti appoggio sempre, ma in questo caso non sono i metri quadrati che salveranno le persone. Bisogna invitare a rispettare le regole, per il bene di tutti”, si legge ancora tra i tanti commenti.

Barbara D’Urso, la curiosa somiglianza che fa impazzire tutti: la nuova foto (mai vista prima)