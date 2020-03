Non solo Barbara D’Urso continua ad andare in onda con Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso per aggiornare i telespettatori sugli sviluppi dell’emergenza coronavirus in Italia, ma raddoppia. La notizia è arrivata poche ore fa: a lanciare l’indiscrezione è stato il sempre informato sito Tv Blog. Carmelita fa il bis con ben due appuntamenti settimanali.

Oltre a quello consueto della domenica, il suo Live – Non è la D’Urso sarà trasmesso dagli studi di Cologno anche il martedì sera. A partire dal prossimo 24 marzo, dunque, la conduttrice di punta Mediaset sarà impegnata nel daytime con Pomeriggio 5 e poi con la diretta serale, dove si parlerà esclusivamente del Covid-19. Ma se Pomeriggio 5 continua e Live-Non è la d’Urso raddoppia, resta invece sospeso Domenica Live, l’infotainment della domenica di Canale 5. (Continua dopo la foto)





















Ma non è dato da sapere per quanto tempo Live avrà una doppia puntata a settimana. Com’è noto i palinsesti televisivi continuano a cambiare di giorno in giorno per fronteggiare l’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Da lunedì 16 marzo, per esempio, Mattino 5 fa a meno di Federica Panicucci: è diventato Mattino 5-Speciale Coronavirus ed è guidato esclusivamente da Francesco Vecchi. (Continua dopo la foto)























Ma tornando a Barbara D’Urso, oltre a invitare agli italiani le direttive del governo dal suo studio televisivo la presentatrice non manca di ricordarlo ai suoi tantissimi follower di Instagram. Sul social Carmelita si mostra spesso mentre legge un buon libro a letto. Un ottimo modo e soprattutto costruttivo per trascorrere queste lunghe giornate a casa. Ma anche rispolverare vecchi album di foto è uno dei passatempi della conduttrice. (Continua dopo foto e post)



















Lo ha fatto anche nelle scorse ore, quando ha postato sul suo Instagram uno scatto vintage in cui appare in primo piano con i capelli bagnati. Il post ha fatto il pieno di complimenti come “Bellissima ieri e bellissima oggi” e “Esempio di umiltà per tutte le donne”. Molti hanno posto l’accento sui ritocchini a cui si è sottoposta nel corso degli anni ma non è sfuggita nemmeno una somiglianza particolare: “Sembra Caterina Balivo”, ha scritto una follower che ha messo d’accordo tanti altri utenti. Anche secondo voi Barbara da giovane ricorda la presentatrice di ‘Vieni da me’?

