Anna Tatangelo, anche in casa l’allenamento è bollente: il top contiene stento il seno

Anna Tatangelo bomba sexy anche in casa, durante l’allenamento quotidiano per mantenersi in forma. La sensuale 33enne, tornata da poco single, è poco attiva per quanto riguarda i post (l’ultima foto risale al 4 marzo scorso), ma nelle Storie di Instagram dà il meglio di sé.

In questi giorni difficili per via dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus la cantante, che ha chiuso definitivamente la storia d’amore con il collega e padre di suo figlio Gigi D’Alessio poche settimane fa, con un comunicato congiunto in cui entrambi chiedevano rispetto della privacy, come tante altre vip registra spesso videomessaggi in cui invita i suoi tanti follower a restare in casa per il bene di tutti, per contenere cioè il possibile rischio di contagio dal covid-19 che sta mettendo in ginocchio l’Italia ma anche molti altri paesi, ma non solo. (Continua dopo la foto)





















Tra le sue Storie Anna Tatangelo regala anche molti frammenti del suo quotidiano ai fan. E così condivide dolci immagini in cui aiuta il figlio Andrea a fare i compiti ma anche clip con il fratello Maurizio che suona il piano o dove gioca a carte per passare il tempo. Ma come anticipato l’artista di Sora non rinuncia a fare esercizi per allenare il suo corpo da urlo. (Continua dopo la foto)























E, come è facile immaginare, durante il work out casalingo la Tatangelo ha letteralmente infiammato la rete mostrandosi in tenuta sportiva. Tenuta super sexy, ovvio. Sul pavimento, l’espressione un po’ malinconica e accaldata, la meravigliosa Anna Tatangelo si è immortalata con indosso un top attillatissimo dal quale fuoriesce il suo seno prosperoso, leggings a vita bassa le fasciano i fianchi e l’addome piatto è in bella vista. (Continua dopo le foto)



















Tra flessioni ed esercizi tonificanti con i pesi, Anna Tatangelo ha sicuramente imbambolato i suoi fan con quell’outfit a dir poco provocante. Ma non è certo l’unica vip che si dà da fare con work out giornalieri per mantenersi in forma. Tante le dive che non rinunciano all’attività fisica anche in ‘quarentena’. Da Elettra Lamborghini fino a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e tante altre. Ma per ora il premio per look più sensuale va ad Anna.

