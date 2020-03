In piena emergenza sanitaria legata al coronvirus, una delle direttive fondamentali è quella per cui bisogna rimanere in casa ed evitare il più possibile gli spostamenti se non strettamente necessari. Così, anche per dare il buon esempio, sono tanti i vip che al grido dell’hashtag #IoRestoAcasa, continuano a essere attivi sui social e si mostrano tra le mura domestiche alle prese con le più svariate attività casalinghe.

Danno consigli di cucina ma anche sugli allenamenti quotidiani per restare in forma tra le Storie di Instagram. E anche Elettra Lamborghini in questo momento difficile non rinuncia a rimanere in contatto con i suoi tanti fan (ne ha quasi 5 milioni e mezzo solo su Instagram). Sta trascorrendo la sua quarantena con il fidanzato e futuro marito Afrojack e i due stanno passando le giornate tra amore e relax. (Continua dopo la foto)





















La cantante che a Sanremo 2020 ha fatto impazzire il pubblico tra twerk e look seducenti è tra le star più attive sui social e, a maggior ragione in questi giorni, non dimentica mai di condividere il suo quotidiano con i follower. Elettra Lamborghini è alle prese con l’organizzazione del matrimonio con Afrojack e nelle ultime ore, oltre a mostrarsi senza trucco e con una maschera bianca sul volto, ha anche dato una piccola anticipazione sull’abito da sposa che indosserà. (Continua dopo la foto)























Elettra ha rivelato che per il grande giorno con Afrojack il suo vestito sarà sicuramente bianco e che la cerimonia sarà intima, con “pochi invitati, noi siamo abbastanza riservati come persone”. Ma tra una Storia e una diretta Instagram, i fan della cantante ed ereditiera sono anche potuti “entrare” in casa sua. Casa dotata di diversi confort, con tanto di palestra e stanza cinema con maxi schermo. (Continua dopo le foto)



















L’altro giorno Elettra Lamborghini ha per esempio organizzato un cenetta romantica col fidanzato nella sua stanza cinema che oltre all’enorme maxischermo ha anche il soffitto stellato. Poi ha ripreso Afrojack durante l’allenamento e fatto vedere così la sala adibita a palestra, dove, oltre ai più svariati attrezzi, c’è anche un tapis roulant particolare che, ci scommettiamo, molti maschietti vorrebbero perché ha la Playstation incorporata. Insomma, quella di Elettra e il suo compagno sembra proprio essere una “quarantena di lusso”.

