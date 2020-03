“Vi auguro un giorno come questo”. È nata Ludovica: il cantante papà per la prima volta

“Vi auguro un giorno come questo. Il giorno più bello della mia vita ora ha un nome, si chiama Ludovica”. Inizia così il post con cui il cantante dà ai fan una bella notizia: è diventato papà per la prima volta di una bambina, Ludovica.

“Non potevo scrivere canzone più bella e meravigliosa – prosegue nella lunga didascalia del post in cui è immortalato in sala parto con la piccola appena nata in braccio -, con l’aiuto di mia moglie stavolta, che è molto più brava di me. Non vi auguro le cose materiali in questa vita, perché capisci che non valgono niente. Vi auguro l’amore. Perché qualsiasi cosa succeda, l’amore vince sempre, La vita vince sempre. Vi auguro una famiglia che vi vuole bene, vi auguro di circondarvi di persone che vi apprezzeranno sempre per quello che siete e non per quello che avete”. (Continua dopo la foto)





















“Vi auguro i figli, il dono più grande che Dio potesse farci. Vi auguro i sorrisi, gli abbracci, i pianti di gioia. Vi auguro che un giorno possiate sentirvi come mi sento io oggi. Felice”, conclude nel post che, ovviamente, è stato presto riempito di like e auguri per il lieto evento arrivato in un momento molto difficile per l’Italia, in piena emergenza sanitaria legata al coronavirus. (Continua dopo la foto)























Il neo papà è Tony Maiello, il cantante oggi 28enne di Castellamare di Stabia che con il suo annuncio condiviso su Instragram ha commosso i suoi fan e intenerito tutti i papà, alla vigilia della loro festa che cade appunto il 19 marzo. Per il cantante Ludovica è la prima figlia: la piccola è arrivata a meno di un anno dal matrimonio con Roberta, celebrato lo scorso 26 giugno 2019 nella sua città natale. (Continua dopo foto e post)



















Tony Maiello, che ha ricevuto gli auguri da colleghi come Alessandra Amoroso, Ermal Meta e tanti altri artisti, ha esordito nel 2008 a XFactor nella squadra di Mara Maionchi. Nel 2010 ha vinto la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Il Linguaggio della resa e l’album omonimo, nato dalla collaborazione con il maestro Fio Zanotti è stato subito un gran successo. Il neo papà ha anche scritto testi per Laura Pausini, Francesco Renga e Giorgia.

