Come sanno bene i fan di Uomini e Donne, da qualche giorno come tanti altri programmi sia Mediaset che Rai il dating show di Maria De Filippi è stato sospeso. Una decisione presa anche per l’impossibilità di registrare nuove puntate, al fine di rispettare le direttive del governo per il contenimento del Covid-19.

Non è dato da sapere quando la trasmissione tornerà in onda, ma nel frattempo la protagonista assoluta del trono over ha voluto salutare tutti i fan con cui continua a tenersi in contatto attraverso Instagram. Come tutti, Gemma Galgani sta trascorrendo questi giorni in quarantena e ne ha approfittato per lanciare un messaggio a chi la segue ormai da anni. La dama ha condiviso un video in cui Al Bano e Romina cantano Nostalgia Canaglia e sotto un lungo messaggio. Ma non a tutti è piaciuta questa sua iniziativa, anzi. (Continua dopo la foto)





















Nel post Gemma Galgani invita tutti i suoi follower a fare uno sforzo per sconfiggere il Coronavirus, perché “Mai come adesso vogliamo sentirci uniti e la differenza la fa proprio questo: riuscire a sentirsi vicino anche da lontano”. “Approfittiamo del tempo a disposizione per le cose tralasciate da tempo, per migliorare noi stessi, per renderci utili come possiamo, anche solo con una parola di conforto a quelle persone che sono sole”. (Continua dopo la foto)























Il messaggio di Gemma Galgani è piaciuto a tanti. Qualcuno le scrive che le sue sono “parole sante” oltre a sperare che tutto “finisca tutto il più presto possibile”. Ma il post ha scatenato anche diverse critiche: c’è chi accusa la dama di atteggiarsi a diva e di dispensare consigli come se fosse una vip a tutti gli effetti. E Gemma, che naturalmente è rimasta male per questi commenti, si è vista costretta a replicare. (Continua dopo foto e post)



















“Ma vuoi renderti conto che non sei nessuno e non puoi ritenerti famosa tanto quanto un personaggio famoso? Tu sei qualcuno solo perché sei a Uomini e Donne, stop – le hanno scritto – Vuoi scommettere che fra qualche mese ritorni ad essere una sconosciuta per tutti?”. Ma la Galgani ha replicato con diplomazia: “Ma io mi sento nessuno e una di voi, quindi non mi devo rendere conto di niente! Ti posso dare un consiglio? In questo momento, scadenze e calendari, meglio utilizzarli per motivi più seri!”.

