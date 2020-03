Fabrizio Corona sembra non aver paura del coronavirus. L’ex re dei paparazzi, agli arresti domiciliari per la lunga lista di reati accumulati, è finito di nuovo al centro della bufera per via di una serie di Storie pubblicate sul suo profilo Instagram. In alcune sembra che ricevere il suo personal trainer che, a quanto pare, non pare abbia rispettato il decreto che invita tutti gli italiani a restare a casa se non per comprovati motivi di necessità.

Secondo quanto riporta Tpi e testimoniato dalle immagini pubblicate nelle Stories di entrambi, Nathan Martelloni sarebbe infatti andato a casa sua per una seduta di allenamento. Nella clip si vede infatti il personal trainer nel giardino sulla moto accesa e con il casco in testa. Poi entra nella nuova abitazione dell’ex re dei paparazzi. (Continua dopo la foto)





















“Ma sei entrato in giardino con la moto?”, gli chiede Fabrizio Corona dopo il suo ingresso. E lui: “È comodo”. Tuttavia non è chiaro se Martelloni sia realmente entrato dall’esterno, ma almeno così sembra. Poi, con addosso un paio di shorts, sneakers, calzini e Rolex d’oro, Fabrizio Corona mostra il torso tonico e pieno di tatuaggi e inizia ad allenarsi sollevando dei grossi pesi. (Continua dopo la foto)























Ma non è finita qui. È polemica anche per la nuova iniziativa dell’ex re dei paparazzi, che tra un esercizio e un altro e dopo essersi mostrato anche in versione “smart working” pubblicizza anche il nuovo prodotto della sua linea di abbigliamento. Sul sito Adalet ha infatti messo in vendita delle mascherine. Mascherine estetiche, quindi non omologate, con su scritto in spagnolo “no pasa nada (non succede niente)”. (Continua dopo le foto)



















Si tratta di una mascherina, che è double face (rossa e nera), che non è utile ad evitare il contagio come quelle di cui avrebbero un disperato bisogno tutti i medici e gli infermieri in prima liena per l’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese ma anche tutti i cittadini, ma solamente una mossa di marketing. È una “mascherina estetica”, come da nome indicato nel sito e-commerce al prezzo di 12 euro.

Eleonora Daniele, piccola gaffe a Storie Italiane. E l’ospite la corregge