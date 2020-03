Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Sembra che ormai non sappiamo pensare ad altro. Sembra che non sappiamo parlare di altro. Ma come potrebbe essere diversamente? Il Covid -19 si è preso le nostre vite e chissà quando mai ce le ridarà indietro. Non possiamo non parlare (quasi) solo di questo. Non possiamo non pensarci. Siamo a casa, le scuole sono chiusi, possiamo a malapena scendere a prendere una boccata d’aria.

Non si può andare in palestra, al supermercato con la mascherina e non abbiamo neanche più i nostri programmi preferiti che sono stati bloccati per via del coronavirus. La faccenda è seria e non si scherza. Anche nel mondo dei vip sono diversi i contagiati. Il primo è stato il giornalista di Quarta Repubblica Nicola Porro, poi Piero Chiambretti che attualmente è ricoverato a Torino. Ma c’è anche Leonardo Greco di Uomini e donne. L’ex tronista cerca di tenere aggiornati i fan e di sensibilizzare tutti sulla situazione. Continua a leggere dopo la foto





















Non è vero che il coronavirus è un problema solo per gli anziani o per chi ha già altre patologie, il coronavirus crea grossi problemi anche ai giovani come lui. Ed è per questo che l’ex tronista ha deciso di mandare un messaggio per sensibilizzare tutti sulla gravità del coronavirus. In un video postato su Instagram, Leonardo Greco ha spiegato che ha ancora problemi a causa del Covid-19. La sua situazione sta migliorando ma non è ancora in forma. Continua a leggere dopo la foto























Per esempio ancora non gli è consentito fare attività fisica. “Sono qua per condividere il mio pensiero e per parlarvi dell’evolversi della mia situazione. Io ogni giorno miglioro. Ho ancora qualche problema di respirazione: avendo una polmonite, non riesco a fare tante cose, mi affatico. Ieri sera ho starnutito e ho perso sangue dalla bocca, ma sono cose normali, purtroppo” ha raccontato. Continua a leggere dopo la foto

















Leonardo Greco non ha dubbi: non bisogna minimizzare. “Io ne sono ancora dentro, ne sto uscendo bene. Ma c’è ancora troppa gente che non ha capito la gravità della situazione. Io fin da subito mi sono speso per la causa, da quando la gente credeva che fosse una semplice influenza. Tanta gente la sta sottovalutando”. Ma quando, finalmente, la gente lo capirà e smetterà di uscire se non per le necessità principali?

Coronavirus, Leonardo Greco di Uomini e Donne: “Finalmente torno a casa ed esco da questo incubo”