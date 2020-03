Anche Karina Cascella dedica un pensiero al triste momento che sta vivendo l’Italia. L’emergenza coronavirus sembra essere un brutto incubo. Questa sarà la settimana decisiva e le opinioni degli esperti restano fedeli alla linea guida ministeriale: adesso più che mai, rimaniamo a casa e rimaniamo distanti ma vicini. L’opinionista di tanti salotti televisivi è preoccupata per la città di Bergamo, pesantemente colpita dalla diffusione del virus. E decide di dedicare al suo pubblico di fan un pensiero rivolto in merito all’emergenza. Ancora troppe, purtroppo, le vittime segnate dal coronavirus.

Karina Cascella ha origini napoletane, ma conosce molto bene la città di Milano nonché Bergamo. Infatti la temuta opinionista dal carattere deciso, dopo essersi fatta conoscere nel pomeridiano programma della De Filippi, ha percorso parecchia strada. Anche e soprattutto nell’ambito familiare, la bionda Cascella ha sempre cercato di dare tutta se stessa. Vive con la figlia Ginevra e, da qualche tempo, anche con il suo nuovo compagno Max, amico di Salvatore Angelucci, ex di Karina e papà della piccola Ginevra. Al tempo del trasferiment nella città di Bergamo, Cascella dichiarò: “Siamo a 20 minuti di distanza, non siamo mica in America“, e poi ancora: “Con Salvatore ci vedremo come abbiamo fatto in questi ultimi anni. Lui non ha mai vissuto a Milano, anzi adesso saremo ancor più vicini!”. (Continua dopo la foto).





















Di oggi il video che l’opinionista ha pubblicato sul suo profilo social Instagram, in cui si dice seriamente preoccupata per le sorti della città che l’ha saputa accogliere. Le parole dell’opinionista sono dirette e colpiscono il cuor: “Pubblico questo video con il cuore in mille pezzi. Bergamo in queste settimane non canta, non ci sono applausi. Purtroppo conta i suoi morti. Non ci sono rumori. Le strade qui sono deserte. Regna il silenzio. Un silenzio che spaventa. Gli unici suoni che aleggiano nell’aria, sono quelli delle sirene delle ambulanze… tutto il giorno”. (Continua dopo le foto).







































Le immagini di una Bergamo vuota e spaventata immobilizzano tutti. Cascella riprende le strade di una città che sta vivendo pienamente la diffusione di un virus letale per molti. Una città, quella di Bergamo, che ormai funge da seconda casa per la napoletana dalla lingua senza freni. Il video è accompagnato da un frame indicativo scritto dalla stessa Cascella: “La bellezza di Bergamo non si spegnerà mai”. I fan lontani iniziano a porre le domande dovute. Karina è molto preoccupata e non lo nasconde affatto. “Se abbiamo paura? Sì molta. Siamo impotenti, non possiamo fare nulla. L’unica cosa che possiamo fare, è restare nelle nostre case. Non fate in modo che anche altre città, si ritrovino a questo punto. Non c’è più tempo. CHIUDETEVI IN CASA SE AVETE AMORE PER VOI E PER I VOSTRI CARI”. (Continua dopo le foto e il post).

Come tanti anche Karina si augura di rivedere la città tornare ai suoi equilibri, come d’altronde la vita di tutti, assolutamente sconvolta e stravolta dalla diffusione di un virus che continua a non risparmiare le vite di numerosi italiani. Lo sforzo e i sacrifici del personale medico sanitario sono la prova evidente di un’Italia che sta rimanendo unita di fronte alla pandemia e anche i volti noti dello spettacolo stanno creando numerose stories e appelli Instagram per diffondere l’imperativo urgente di rimanere a casa. La settimana sarà decisiva per tutti e nessuno dovrà mollare proprio ora.

