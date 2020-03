Coronavirus, Chiara Ferragni ‘distrugge’ la vip che si lamenta sui social. I social sono con lei: “Grandissima”

Solo pochi giorni fa Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il via ad una raccolta fondi per supportare la terapia intensiva, in questi gironi di emergenza sanitaria a causa del coronavirus. Il progetto, realizzato in collaborazione con il San Raffaele di Milano, ha riscosso un successo clamoroso con circa 4 milioni di euro raccolti in 5 giorni, con quasi 200 mila donazioni personali.

“Vi do la mia parola d’onore che non sprecheremo neanche un centesimo di questi soldi”, ha detto all’inizio della raccolta il noto virologo Roberto Burioni. I lavori per realizzare il nuovo reparto di terapia intensiva sono iniziati e anche Chiara Ferragni e Fedez hanno commentato orgogliosi questo passo che farà la differenza in questa grande emeregenza che il nostro Paese sta attraversando. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Grazie alle donazioni della campagna solidale dei Ferragnez, partiti i lavori per una nuova terapia intensiva. – si legge sull’account social dell’Ospedale Sam Raffaele di Mialno – Sono partiti all’Ospedale San Raffaele i lavori per una nuova terapia intensiva da campo dedicata all’emergenza coronavirus. Grazie a @fedez e @chiaraferragni e alla generosità di oltre 191mila persone che hanno donato sulla piattaforma di crowdfunding gofundme.com, raccogliendo più di 3,8 milioni di euro, presto avremo una nuova terapia intensiva per poter assistere i pazienti più fragili, quelli che hanno come unica opportunità di cura la terapia intensiva”. (Continua a leggere dopo la foto)























Ma c’è qualcuno che nonostante la situazione gravissima continua a fare finta di niente e, anzi, manda messaggi sbagliati che mettono a repentaglio la salute di tutti. È il caso della cantante e attrice Vanessa Hudgens: “Fino a luglio sembra una grande ca**ata. Mi dispiace, si tratta di un virus, lo capisco. Lo rispetto. Ma al tempo stesso, anche se qualcuno lo prende… Sì, le persone moriranno, ed è terribile ma inevitabile. Non so, forse non dovremmo fare tutto questo attualmente”, ha scritto. Tra le critiche anche quella di Chiara Ferragni, come detto in prima linea nell’emergenza coronavirus in Italia grazie alla raccolta fondi organizzata insieme al marito Fedez e all’ospedale San Raffaele di Milano. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Vanessa Hudgens, per favore, – ha detto l’imprenditrice – questo è un messaggio sbagliato da condividere. Questo Virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se nessuno sta isolato in casa. Ancora una volta, questo non riguarda la mortalità, ma il grande numero di persone che possono ammalarsi contemporaneamente. Se avessero bisogno di andare in ospedale nessun paese sarebbe pronto a ricoverarle tutte”. Dopo la strigliata la cantante è tornata sui social per chiedere scusa. Tantissimi i commenti a sostegno di Chiara, che in questo momento sta mostrando grande sensibilità, solidarietà e un lato che forse pochi conoscevano

