Stiamo tuti a casa. Stiamo tutti a casa per fermare il coronavirus. Il nostro primo nemico, il responsabile della nostra quarantena. Per colpa sua ce ne stiamo chiusi in casa. Per colpa sua non possiamo andare in palestra, in piscina, al cinema. Per colpa sua non possiamo neanche più vedere i nostri programmi televisivi preferiti. A causa del virus, infatti, e per limitare quanto più possibile i contatti umani che sono la principale fonte di contagio, molte trasmissioni sono state sospese.

Per esempio La Corrida, ma anche Detto Fatto. Così come Ballando con le stelle (che sarebbe dovuto iniziare sabato 28 marzo). Sospese anche le registrazioni de I soliti ignoti e de L'Eredità dei quali andranno in onda le repliche. Insomma, anche tutti i vip della tv se ne stanno a casa. Tra queste c'è anche Michelle Hunziker. E sua figlia Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros ha deciso di trasferirsi a casa della madre per far passare il tempo più velocemente.





















Un conto, in fondo, è stare da soli in casa. Un conto è stare in compagnia. Certo, insieme, è più facile far passare le giornate che sembrano infinite. Aurora Ramazzotti, però, non si è trasferita da sola da sua madre. Insieme a lei c'è anche l'inseparabile amica Sara Daniele. Come passano il tempo? Fanno allenamento, guardano film, ridono, scherzano. E provano a pensare positivo. Come noi tutti, in fondo.















Ovviamente le due amiche passano anche molto tempo sui social. Uno degli ultimi video postato da Aurora su Instagram, la ritrae insieme alla madre. "La nostra quarantena un po' fuori dagli schemi. La mia famiglia @therealhunzigram e @therealtrussardigram ha accolto anche @saradanielee e @kingcerz (che è rientrato da Londra) per poter superare questo momento insieme. Il problema? Lo stesso di tutti. Abbiamo fame. Eccone la testimonianza" ha scritto Aurora a didascalia del video.



















Guardando il video, però, in tanti hanno notato un dettaglio non da poco. La maglietta che indossa Aurora non è una maglietta “normale”. E non è certo una maglietta che in tanti indosserebbero in quarantena. La figlia di Eros e Michelle indossa una maglia di Versace che costa una fortuna. Quanto? Ben 279 euro. Un po’ tantine per essere una maglia da portare per stare in casa…

