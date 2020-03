Coronavirus, non ti reggiamo più. Ma quanto ancora avremo da fare con questa brutta bestia? È la domanda che ci facciamo tutti da giorni. E che purtroppo non ha una risposta. Vorremmo sperare che dal 3 aprile le cose torneranno a essere uguali a prima. Ma dentro di noi sappiamo che non è così. Se pure (cosa molto difficile) i contagi saranno tenuti sotto controllo per quella data, una cosa è sicura: noi non saremo più gli stessi. Nessuno sarà più lo stesso dopo questa emergenza Covid-19.

Anche i programmi tv sono molto cambiati. E il pubblico, per ora, non potrà guardare La Corrida, Ballando con le stelle, I soliti ignoti (non ci saranno nuove puntate ma andranno in onda le repliche), Avanti un altro e L’eredità (anche per questi programmi andranno in onda delle repliche). E ora un’ultima decisione che ha “sconvolto” il pubblico. Federica Panicucci fuori da Mattino Cinque. Ma come? Il programma continuerà ad andare in onda. Ma senza Federica. Continua a leggere dopo la foto





















A Mattino 5 si parlerà del tema del momento, il coronavirus. Federica Panicucci, però, non ci sarà: ci sarà solo Francesco Vecchi. Proprio Vecchi, aprendo la puntata di lunedì 16 marzo, ha salutato la Panicucci e ha detto che spera che torni presto a condurre con lui. Ma perché Federica Panicucci è dovuta restare a casa mentre Vecchi è ancora al timone del programma? Il pubblico non capisce. E pensare che fino alla scorsa settimana, Federica Panicucci è stata presente in studio e ha parlato, con esperti e medici, del coronavirus. Continua a leggere dopo la foto















E ora nulla. È stata la stessa Panicucci a comunicare la sua assenza dal programma via Instagram: “Mattino5 aumenterà il proprio contenuto informativo, dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione. Cambierà il titolo: ‘Mattino 5 – speciale Coronavirus’. La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno” si legge nel comunicato che la Panicucci pubblica sul social. Continua a leggere dopo la foto









Il pubblico non aveva capito che Federica Panicucci sarebbe rimasta a casa e lunedì mattina hanno avuto la brutta sorpresa. Ma chi si è preoccupato che la Panicucci fosse assente per motivi di salute, può stare sereno. “Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui” ha scritto la Panicucci su Instagram.

Federica Panicucci perde la pazienza a Mattino Cinque con l’ospite: “Lei ride, io no”