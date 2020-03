Coronavirus, autodichiarazione spostamenti anche sullo smartphone: dove scaricarla

Dal 10 marzo, in tutta Italia, per uscire da casa e spostarsi è necessario un modulo di autocertificazione o autodichiarazione. Questo è previsto dalla misure prese dal governo per limitare il contagio del coronavirus. Da decreto, infatti, è possibile spostarsi per ”comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

In particolare esigenze lavorative (andare e tornare dal proprio ufficio, qualora il proprio datore di lavoro non abbia predisposto sistemi di smart working); situazioni di necessità (ad esempio andare a fare la spesa, acquisti di prima necessità o per "altre situazioni particolari" da dettagliare agli agenti); per motivi di salute (visite o esigenze sanitarie di varia natura).





















E ancora il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza (caso specifico: un cittadino domiciliato a Milano può far ritorno nella località dove mantiene la residenza, ovviamente se le due sedi non coincidono). Vige invece un divieto assoluto di spostamento per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus. Ogni spostamento deve essere giustificato con il modulo di autocertificazione da compilare e da portare con sé.















Prima di mettersi in viaggio è consigliato stampare e compilare il documento in modo da essere pronto all'uso in caso di richiesta. Non è necessario portare con sé una copia cartacea del certificato, si può anche utilizzare una versione digitale da tenere sul cellulare. È possibile scaricarla a questo link: Clicca per scaricare il modulo (Android, Samsung, iOS e iPhone)









In ogni caso la dichiarazione deve essere veritiera. Le forze dell’ordine potranno accertare le motivazioni (le quattro riportate in alto) e in caso di violazione si incorrerà nel reato previsto dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità), a meno che il proprio comportamento “si possa configurare un’ipotesi più grave”.

