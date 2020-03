“Vergognati!”. Coronavirus, Carla Bruni nella bufera: il video fa il giro del mondo

Un’ospite d’eccezione durante la settimana della moda di Parigi. Carla Bruni ha fatto il suo ingresso sotto la spia vigile delle telecamere, che non si sono fatte sfuggire nulla. Carla Bruni in preda a una crisi respiratoria. Ma solo per ‘sdrammatizzare’ sulla pandemia per coronavirus. Ovviamente il video non è stato apprezzato e Carla Bruni finisce sotto mirino di tutti. Polemiche da ogni angolo del mondo, che investono l’affascinante cantante resa celebre dalle serenate dolci, delicate e in pieno stile francese, che hanno fatto da colonna sonora per tante storie d’amore.

Un video è stato ‘rubato’ dalla tv RMC, che non ha perso tempo nel registrare il dietro le quinte della fashion week parigina. Lo stesso in cui appare una Carla Bruni in preda a una crisi respiratoria non reale, ma improvvisata dopo aver salutato un gruppo di amici, in particolare Benjamin Biolay. Il video sta già facendo il giro del web, finendo irrimediabilmente online quindi nell’arena delle critiche da parte degli utenti. Carla Bruni è stata beccata mentre scherzava sulla pandemia per coronavirus: “non siamo femministe, non abbiamo paura del coronavirus!”. Lo dice ridendo, rivolgendo i suoi saluti agli amici presenti all’evento mondano. (Continua dopo la foto).





















Un abbraccio affettuoso a Sidney Toledano, presidente del gruppo Louis Vuitton, che porta la Bruni a perseverare nell’intento di sdrammatizzare: “ci diamo un bacio, è pazzesco! Perché noi siamo la vecchia generazione! Non abbiamo paura di niente”. E da lì improvvisa un siparietto che non è piaciuto per nulla: “allora guarda che faccio..”. E parte la crisi respiratoria. Ma è davvero Carla Bruni? La stessa che, solo pochi giorni fa, ha pubblicato su Instagram un messaggio di sostegno ai “compatrioti” italiani impegnati nella lotta al coronavirus) Purtroppo si, stiamo parlando della stessa persona. (Continua dopo le foto).























La notizia è stata lanciata da Dagospia: uno sketch da brividi, orribile, da condannare, in presenza del presidente di LVMH Fashion Group, Sidney Toledano. Il video solleva l’indignazione di tutti, ‘bruciando’ la visibilità della cantante francese, caratterizzata da sempre da una stile raffinatissimo e dalle movenze sempre molto discrete e delicate. Il video in questione viene rilanciato sul profilo Twitter di Barbara Carfagna proprio poche ore fa. Nessuno risparmia i commenti, definendo quel gesto estremamente offensivo e irrispettoso nei confronti di quanti vivono con apprensione i tempi di emergenza per pandemia. Chi in isolamento nella propria abitazione, i pazienti ricoverati, senza dimenticare il personale medico impegnato nella lotta al limite delle proprie forze: il gesto della Bruni viene condannato in nome di tutti loro. (Continua dopo le foto).

Il video oggi è stato rilanciato sul profilo Twitter di Barbara Carfagna del TG1. La giornalista ha così tuonato contro la Bruni: “Non ci si crede. Al finale soprattutto. Bella e intelligente ma del resto la stessa che, quando la conobbi la prima volta, rifiutò di spegnere la sigaretta dentro la sala degli arazzi di Palazzo Doria Pamphilj“. La Carfagna non risparmia il commento. E nessuno, effettivamente, avrebbe mai scommesso su un atteggiamento simile proprio da parte di una donna che ha sempre dimostrato una profonda sensibilità e solidarietà verso chi sta soffrendo e lottando.

