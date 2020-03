“Ho paura”. Coronavirus, Massimo Boldi a cuore aperto: il pensiero va alla moglie che non c’è più

Anche Massimo Boldi ha detto la sua sull’emergenza per coronavirus che sta colpendo il nostro Bel Paese. L’attore italiano è intervenuto a La Zanzara, trasmissione di Radio 24 condotta dal vulcanico Giuseppe Cruciani, e ha rilasciato alcune considerazioni sulla situazione che sta interessando l’Italia, e non solo. È preoccupato, per tutti e nei riguardi della sua situazione personale visto che vive in Lombardia, epicentro del contagio, e ormai vanta i suoi 74 anni di età. Una fascia di popolazione a rischio, quella in cui rientra anche l’attore comico. E il pensiero di Boldi si rivolge anche alla moglie defunta

"Sono andato al cimitero a trovare la mia povera moglie. Sono andato pure a fare un sopralluogo, a vedere se ci sono tutti posti occupati. Sono terrorizzato, ho 74. Poi io vivo in Lombardia, ed è qui che è partito l'ambaradan". I toni preoccupati di Massimo Boldi si alternano a momenti di ironia: "Appena vedo una persona sono sospettoso. Se è elegante magari puoi fare venti centimetri in più!". L'attore comico sarà impegnato in una nuova avventura cinematografica, non appena l'emergenza portata dal Covid-19 verrà placata da nuovi risvolti in positivo.





















Infatti, Massimo Boldi tornerà sul set del film 'Lei mi parla ancora' di Pupi Avati. La trama si svilupperà sulla love story dei genitori di Vittorio Sgarbi, a cui l'attore dedica un pensiero: "Vittorio è un amico. Ormai lui mi chiama papà perché interpreterò suo padre". Poi ancora una riflessione sulla situazione che attanaglia da diverso tempo il nostro Paese: "Sul tema coronavirus è negazionista? Ha una sua teoria che non è assurda. Io invece resto terrorizzato". Il pensiero dell'attore corre verso la moglie defunta. Nel mese di settembre, prima ancora che iniziasse il periodo di emergenza, Boldi è stato ospite nello studio di 'Vieni da me', dove ha ricordato la moglie Marsa: "Siamo stati 31 anni insieme, per dieci ha lottato. Poi si sa come sono queste malattie…".























"Ormai è passato diverso tempo, la notte si accendeva una luce…". E durante la stessa intervista ha aggiunto: "Bisogna dire una cosa, io come papà credo di essere un bravo papà, ma sono stato assente quanto erano piccole le mie figlie. Quando tornavo a casa era un po' una festa". Ad oggi l'attore ha intrapreso una relazione con Enrica Anna Tarolla, un'imprenditrice di 32 anni più giovane, ma il ricordo della moglie non si arresta e anche in una situazione di emergenza, quale quella che sta vivendo l'Italia, il pensiero si rivolge anche a chi non c'è più.

Massimo Boldi ha raccontato persino di alcuni “segnali” che l’attore ha sentito provenire dallo spirito della moglie defunta, che sembrava comunicare con lui attraverso una luce: “Ci sono cose che non si possono cancellare. C’è stato un episodio: nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere delle presenze. Poi si è allontanata, ne sono convinto”. L’attore comico oggi rivive il dramma della perdita di una donna che ha profondamente amato, tanto quanto la sua stessa vita. Una luce che non si spegne, come quella raccontata anche da Fabrizio Frizzi con la favola delle quattro candele illuminate dalla speranza, dall’amore, dalla fede e dalla pace.

