Clizia Incorvaia fuori, Paolo Ciavarro dentro la Casa del Grande Fratello Vip, La storia tra l’influencer e il figlio d’arte è nata durante il reality di Canale 5 ma ha avuto vita breve visto che lei è stata espulsa per frasi inaccettabili contro uno degli altri coinquilini, il modello Andrea Denver. Ma non appena Ciavarro junior uscirà, in tutta probabilità i due riprenderanno a frequentarsi.

Lui ha già manifestato molta nostalgia di Clizia ai suoi compagni d’avventura, lei invece ha pubblicato diverse dediche d’amore sui suoi canali social. Tantissime le stories di Instagram che dedica a Paolo: “Ti penso sempre, ti aspetto”, è la promessa che ha fatto all’uomo che ha saputo farla innamorare di nuovo. Solo l’altro giorno, poi, in occasione del primo ‘mesiversario’ del loro primo bacio, ha voluto celebrare questa ricorrenza su Instagram con un’altra tenera dedica. (Continua dopo la foto)





















L’ex concorrente del GF Vip ha pubblicato un breve video che la ritrae sola con alle spalle il mare e scritto nella didascalia: “Un mese di noi ma sempre connessi. Mi batte il cuore a mille”. Paolo, invece, appena si è alzato, è andato in giardino, si è rivolto verso una telecamera ed esclamato: “Auguri Cli, mi manchi. Un mese”. (Continua dopo la foto)















Ma non solo dichiarazioni d’amore. Clizia Incorvaia sta postando spesso anche i momenti salienti passati nella Casa del Grande Fratello Vip. In generale l’influencer ed ex di Francesco Sarcina tiene sempre attivo il rapporto con il suo pubblico, che ha stupito anche con una foto ‘hot’ attraverso cui lei stessa si augura possa farla arrivare a 8 milioni di follower. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram -Okay promesso. -Arriviamo a 8 milioni!!!♥️ Ph @cristianomiretti Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 12 Mar 2020 alle ore 5:54 PDT



Clizia si mostra con indosso dei pantaloni larghi e un body praticamente trasparente da cui il seno appare senza censura. Pochi minuti e lo scatto sexy ha collezionato oltre 25mila like e tantissimi commenti. Molti sono di apprezzamento, come “Sei perfetta”, “Un capolavoro”, “Mamma mia sei incantevole” e “La più bella di tutte” ma c’è anche chi non apprezza il suo décolleté in bella vista e la rimprovera accusandola di non dare il buon esempio visto che è una mamma. “Ti vuoi mettere quel cavolo di reggiseno?”, ha per esempio tuonato qualcuno.

