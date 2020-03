Paola Caruso nella bufera. Tutto per una foto che l’ex Bonas di Avanti un altro e ora opinionista di Barbara D’Urso ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Dopo che il decreto governativo sull’emergenza coronavirus ha imposto drastiche limitazioni di circolazione, la Caruso è uscita con il figlio Michelino per una passeggiata a Milano e quegli scatti realizzati nel parco del Castello Sforzesco di Milano le hanno valso critiche durissime in rete.

“Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti soli. Presto staremo giornate intere al parco”, ha scritto nel suo ultimo post pubblicato sul suo account Instagram Paola. E a stretto giro sono arrivati numerosissimi commenti al vetriolo lasciati da utenti scioccati per la sua decisione di uscire. (Continua dopo la foto)





















Come riporta Il Giornale, il post che in una serie di foto immortala Paola Caruso e il figlio al parco è stato letteralmente inondato di commenti negativi: “Ma forse non hai capito che non devi uscire? Cosa non ti è chiaro? Pure il bambino porti fuori… robe da matti”, “Veramente hai trasgredito le regole. Sei da denuncia. Facessero tutti come te, il parco dove stai sarebbe pieno”. (Continua dopo la foto)















E ancora, si legge tra i tanti commenti: “Eh niente… è anche grazie a gente ignorante come te che noi sto virus ce lo stiamo meritando”, “Dobbiamo stare a casa, ancora non hai capito”, “Non si dice altro che stare in casa, e tu te ne vai a spasso. Se tutti facessero come te…. senso civico buonanotte”. La Caruso non è rimasta in silenzio e provato a spiegarsi rispondendo ai commenti più duri. (Continua dopo foto e post)











“Non ero a spasso per Milano, ero sotto casa – ha replicato la ex Bonas di Avanti un altro – Si può uscire ma non ci devono essere assembramenti di persone. C’era anche una volante fissa che controllava non ci fossero assembramenti ma né a me né alle altre persone che erano al parco nessuno ha detto nulla”. Secondo quanto reso noto dal Ministero, uscire per una breve passeggiata è possibile, purché si rimanga nel raggio della propria abitazione, si evitino assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

