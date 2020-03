Nicola Porro era risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi e, attraverso Instagram e varie interviste, aveva raccontato come si sentiva. Il giornalista e conduttore tv aveva anche raccontato che i sintomi non erano quelli di una semplice influenza: “Le influenze passano ma questa è diversa – aveva detto Porro a Il Giornale – appena dici Coronavirus scatta una censura sociale per cui non puoi fare nulla. Diventi radioattivo per tutte le persone che ti stanno attorno. Chi ho incontrato deve mettersi in quarantena, significa che gli ho creato un pasticcio pazzesco”.

Nicola Porro aveva continuato dicendo che aveva 38-39 di febbre e che la sera si sentiva come se gli fosse passato sopra un tram: “Non riesco a leggere, né a vedere la tv”. Poi Porro si era recato allo Spallanzani a fare il tampone e il giorno successivo aveva saputo che era risultato positivo. (Continua dopo la foto)





















“Io sono a Roma, in casa. Da solo – aveva proseguito a raccontare Porro sempre su Il Giornale – Moglie e figli sono in Svizzera, dove anch’io sono sempre stato in questo periodo, prima di passare da Milano e poi venire a Roma. L’ultima volta li ho visti il primo marzo, compleanno di mio figlio”. “Io sono isolato, ma la Rete mi salva. Degli amici mi portano le cose che mi servono e me le lasciano fuori dal portone”, aveva aggiunto. (Continua dopo la foto)















Ma oltre ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute, Nicola Porro è intervenuto anche per fare un appello al governo: “Siccome il problema di questo virus riguarda la Lombardia e riguarda in particolare coloro che vanno in terapia intensiva, riguarda la mancanza di ventilatori in terapia intensiva e di ospedali in terapia intensiva, faccio un solo appello, perché non si permette alla Regione Lombardia e alla Fiera di fare un ospedale di 400 persone al posto della vecchia Fiera?”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Porro (@nicolaporro) in data: 14 Mar 2020 alle ore 3:42 PDT



Ora, con un video pubblicato sulle sue pagine social, una buona notizia: Porro ha spiegato che la febbre è passata e che quindi la malattia potrebbe essere anche passata, grazie allo stare a casa e alla Tachipirina: “La febbre non ce l’ho più e quindi forse, probabilmente, questo virus l’ho sconfitto e come me probabilmente tantissime persone lo sconfiggono con la Tachipirina, stando a casa come successo a me per tre quattro giorni di febbre, ma non vi voglio rompere le scatole per questa comunicazione da Grande Fratello, ma perché tanti di voi mi hanno chiesto come stavo”.

