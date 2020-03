Pago e Serena Enardu, l’annuncio e poi lo stop: tutto rimandato per il coronavirus

Pago e Serena Enardu sono usciti dal Grande Fratello Vip insieme e più forti di prima. La storia d’amore tra il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne si era bloccata mesi fa, dopo Temptation Island Vip. Ma dopo una “pausa” di qualche mese, lei è entrata nella Casa più spiata d’Italia e fatto retromarcia.

Così, quando sono stati eliminati dal reality, Pago e Serena, ancora più innamorati di prima, sono tornati a vivere la loro quotidianità con nuove consapevolezze. Il cantante sardo ha parlato della felicità ritrovata con Serena in un’intervista rilasciata recentemente a Uomini e Donne Magazine dove ha spiegato di essere in una fase di grande cambiamento e di stare vivendo con la Enardu una sorta di secondo amore, più forte di quello di prima. (Continua dopo la foto)





















“È un periodo bellissimo. Stiamo a non commettere gli errori del passato – ha raccontato Pago al settimanale – […] C’è più comprensione verso l’altro, la voglia di non darsi delle colpe, di accettare che ci sono delle esigenze lavorative, a volte imprescindibili, che ci tengono lontani, ma rispettarsi e volersi bene prima di tutto”. Ma nonostante siano riusciti a ricucire il loro rapporto, Pago ha confessato di non essere ancora tornato a convivere con la compagna. (Continua dopo la foto)















“La mia realtà è ancora sottosopra – ha spiegato il cantante rivelando di avere in progetto un trasferimento a Milano insieme alla compagna – La nostra intenzione è di cambiare totalmente città e trasferirci il prima possibile a Milano”. Ma in questo momento delicato per l’emergenza coronavirus questo progetto non può essere concretizzato. E la coppia è stata costretta ad interrompere momentaneamente la ricerca di una casa nel capoluogo lombardo. (Continua dopo le foto)











“Stiamo già cercando casa, anche se con questo clima le cose non sono semplici – ha infatti continuato a raccontare Pago – Ma se c’è una cosa che abbiamo capito è che la vita ti mette sempre di fronte qualcosa che ti fa pensare che non sia il momento giusto, ma se lo aspettiamo non facciamo più niente […]”. Il matrimonio? “Se il tempo Io vorrà, ci sarebbe un luogo importante per la nostra storia che potrebbe fare da cornice: un posto sul Lago Maggiore legato ai nostri primi mesi insieme”, ha concluso il cantante.

Coronavirus, i ricchi sfondati cercano di scamparla: anche iniezioni da 400 euro