Come previsto, Wanda Nara non era nello studio del Grande Fratello Vip per la diretta di mercoledì 11 marzo 2020. L’opinionista del reality è a Parigi, dove si è trasferita con la famiglia per via del marito, il calciatore Mauro Icardi ora in forza al PSG. In studio, non a Roma ma a Cologno Monzese, solo Alfonso Signorini e il suo compagno di avventura, Pupo.

Ovviamente a debita distanza dal conduttore come prevede il decreto per contenere l’emergenza sanitaria di Coronavirus. La 16esima puntata del GF Vip è stata quindi molto diversa dal solito. Iniziata in ritardo per far sì che gli italiani seguissero gli aggiornamenti relativi al coronavirus direttamente dal premier Giuseppe Conte, il cui discorso sulle nuove misure è andato in onda a reti unificate, si è aperta con il discorso di Signorini. (Continua dopo la foto)





















“Una puntata difficile – ha esordito il conduttore del reality – I vip sono blindati nella loro quotidianità che stride con il nostro dramma. Sono giorni duri, stiamo combattendo una battaglia imprevista. Abbiamo a lungo riflettuto se essere qua. Abbiamo detto sì, per chi volesse sospendere il dramma di questi giorni solo per qualche ora. Qualche ora di leggerezza, per poi tornare all’informazione. Ci sembra anche giusto regalare qualche stacco, qualche momento di levità”. (Continua dopo la foto)















Lo stesso Signorini ha scelto di non partire alla volta di Roma e di rimanere negli studi Mediaset di Milano a presentare il GF Vip. E Wanda Nara ha invece deciso di rinunciare all’impegno lavorativo, visto che spostarsi da Parigi non sarebbe stato prudente in questo periodo. Ma ci ha comunque tenuto a salutare il pubblico del reality che in queste settimane l’ha sempre vista in studio a commentare le vicende dei protagonisti della Casa. (Continua dopo le foto)











Wanda Nara ha condiviso alcune Storie direttamente dalla sua camera da letto con tanto di hashtag #IoRestoAcasa anche per esortare i follower a seguire il suo esempio. La cosa particolare è che non ha avuto paura di mostrarsi in una versione casalinga. Altro che abiti succinti e accessori preziosi come al GF: semplice t-shirt bianca, capelli legati e soprattutto senza un filo di trucco. Manicure e gioielli da cui non si separa mai però erano perfetti e al loro posto.

