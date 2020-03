Il coronavirus si è ormai impossessato delle nostre vite: lo temiamo, ne parliamo, a causa sua dobbiamo restare a casa e non possiamo far altro per le prossime settimane se non restare a casa e sperare che i nostri sforzi servano a qualcosa. Nella serata di mercoledì 11 marzo 2020 il premier Giuseppe Conte ha parlato a tutti gli italiani e ha comunicato misure ancora più restrittive: saranno chiusi tutti gli esercizi commerciali a eccezioni di farmacie e parafarmacie, benzinai, supermercati e negozi di alimentari ed edicole.

Il premier ha cercato di confortare tutti gli italiani, li ha di nuovo invitati a restare a casa e ha detto che insieme ce la faremo. Alle 21.40 di mercoledì tutti sono rimasti incollati alla tv aspettando di sentire il suo discorso. E c'è chi si è commosso ad ascoltare quelle parole. Barbara D'Urso, per esempio. La conduttrice ha seguito con una diretta su Instagram il discorso del primo ministro. Poi è scoppiata a piangere.





















"Ci abbracceremo presto – ha detto la conduttrice di Domenica Live – ci abbracceremo prestissimo!". Le parole di Giuseppe Conte hanno fatto sciogliere in un pianto sentito l'amata Barbara D'Urso anche lei costretta a cambiare stile di vita a causa dell'emergenza coronavirus che ha sconvolto il nostro paese. Quando Conte ha invitato tutti ad allontanarsi oggi, per abbracciarsi più forte domani, Barbara D'Urso non ha retto. E sono scese le lacrime.















A causa del coronavirus è sospeso anche Domenica Live condotto da Carmelita. Ma non è per quello che la D'Urso piange. Piange per la situazione. Forse per lo stress. "Sto piangendo forte – ha scritto la D'Urso sulla sua pagina Twitter – Sì, anch'io piango, ma ce la faremo, insieme, uniti, tutti, e tutto andrà bene". Prima del discorso di Conte Barbara D'Urso si era mostrata a casa, sul letto, con un orso di peluche accanto.











"E anche stasera, indovinate un po' – ha scritto – io resto a casa! Un buon libro, il mio orso e il lettone tutto per me". L'hashtag #iorestoacasa sta impazzando sui social: sono soprattutto i vip, i cantanti e gli influencer a pubblicarecontenuti con quell'hashtag invitando gli italiani a rispettare le indicazioni. Ce la faremo? Speriamo proprio di sì.

