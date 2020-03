Fiocco rosa per due ex volti di Uomini e Donne: la piccola è nata nella notte. È stata la neo mamma ed ex tronista ad annunciare il lieto evento accanto alla foto che ritrae la sua mano che tiene quella della bimba appena nata, adagiate sulla mano del marito e ora anche papà: “Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya”.

E lui a ruota, ovviamente al settimo cielo: “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre”. Auguri a Clarissa Marchese e Federico Gregucci, la coppia nata nello studio di Maria De Filippi che nel 2019 è convolata a nozze ma in Italia. Alla cerimonia hanno partecipato anche diversi volti del dating show. Poi, qualche mese dopo, a settembre scorso per la precisione, i due hanno annunciato ai fan di essere in dolce attesa. (Continua dopo la foto)





















A inizio 2020, poi, la coppia che ora vive a Miami (lui lavora nell’Academy della Juventus mentre lei fa un po’ l’imprenditrice e un po’ la modella) ha deciso di rivelare il nome della bimba che Miss Italia 2014 porta in grembo. E anche questa volta l’annuncio è arrivato dai loro canali Instagram, attraverso le foto del classico baby shower. (Continua dopo la foto)















Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno scelto di chiamare la loro prima figlia Arya. Un nome particolare che significa “nobile”, con riferimento a coloro che vengono considerati esseri spiritualmente superiori perché hanno superato lo stato di esseri umani ordinari. La gravidanza di Clarissa è stata condivisa da subito con i fan. E le avvisaglie pre parto sono iniziate a tarda notte. (Continua dopo foto e post)











L’ex tronista e l’ex corteggiatore si sono dunque immediatamente recati nella struttura sanitaria scelta per dare alla luce la piccola Arya. E nelle ore che hanno preceduto la nascita della bambina, Federico Gregucci ha tranquillizzato i follower, allarmati dopo aver visto una foto pubblicata dall’ex Miss Italia in cui era evidente che si trovasse in ospedale. Poi, poche ore fa, è arrivato il lieto annuncio.

Uomini e Donne, Tina Cipollari rivela perché ce l’ha con Gemma Galgani