I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati messi al corrente dell’attuale situazione in Italia per via del Coronavirus. Prima della nuova diretta, agli inquilini della Casa è stato mostrato il video in cui il premier Giuseppe Conte spiega che tutto il paese è stato dichiarato ‘zona rossa’. Diretta che ci sarà lo stesso mercoledì 11 marzo, anche se sarà molto diversa dalle precedenti.

Vista la situazione delicata, subirà delle importanti variazioni: Alfonso Signorini, che vive da tempo in Lombardia, non andrà a Roma ma condurrà lo show dagli studi milanesi de La Repubblica delle Donne e in collegamento dalle rispettive abitazioni ci saranno gli opinionisti, Wanda Nara e Pupo. E ovviamente quando si saprà chi dovrà lasciare la casa tra Fabio Testi, Sara Soldati e Asia Valente, il concorrente eliminato non raggiungerà gli studi come sempre.





















Alfonso Signorini, padrone di casa del GF Vip, ha dedicato il suo editoriale sul noto settimanale da lui diretto, Chi, all'emergenza Coronavirus. Il direttore della rivista e conduttore del reality si è detto affranto riguardo alla situazione che ha piegato l'Italia intera. Signorini scrive vorrebbe tanto svegliarsi e poter dire che si è trattato di un brutto sogno ma purtroppo non è così.















Con il decreto del governo entrato in vigore, Signorini sente troppo la mancanza del contatto fisico. "È doloroso", scrive, sulla mancanza del calore di una stretta di mano o di un abbraccio, "necessità umana di relazionarci con i nostri simili attraverso gesti che ci viene spontaneo e naturale fare". Signorini spiega poi di vivere solo e di essere single e di condividere il suo appartamento e la sua quotidianità con il gatto Teo, con una signora che si prende cura si lui e con pochi e fidati.











“Ritengo giusto attenerci alle regole che ci hanno imposto per evitare il contagio del coronavirus: per carità, facciamolo tutti”, ribadisce. E per quanto riguarda il GF Vip, secondo Signorini in questo momento difficile sia a livello sociale che psicologico potrebbe risultare un rimedio per scacciare dai pensieri il Coronavirus per qualche istante. Per distrarsi: “Regalarci qualche momento di spensieratezza non ha mai fatto male a nessuno e non dobbiamo certo sentirci in colpa per questo”.

