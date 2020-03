Bianca Guaccero ancora assente a Detto Fatto. La conduttrice pugliese manca dal factual show di Rai2 da lunedì. Anzi: da venerdì scorso perché impegnata con le prove di ‘Una storia da cantare’, il programma su Rai1 condotto insieme a Enrico Ruggeri che ha chiuso proprio la settimana scorsa. Dunque prima ha avuto impegni lavorativi, poi sono subentrati alcuni problemi di salute che l’hanno tenuta a casa.

Anche mercoledì 11 marzo non sarà in studio come prontamente comunicato ai suoi follower di Instagram, già informati circa la gastroenterite che l’ha colpita domenica 9 marzo: “Vi voglio un mondo di bene! Siete speciali, e sono con voi sempre, sto meglio, la pancia ha smesso di brontolare! Adesso devo riprendere un po’ di forze! Un bacione! Ps la foto ovviamente non l’ho fatta adesso! Per la vostra incolumità!”. (Continua dopo la foto)





















Bianca Guaccero è quindi in ripresa anche se non ancora in forma per guidare l’intera puntata del suo show che dopo l’improvvisa cancellazione di martedì 10 marzo, mercoledì 11 è tornato in onda con Elisa D’Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. Poco dopo il messaggio su Instagram in cui Bianca aggiornava i fan circa le sue condizioni di salute, ne è arrivato un altro dai toni decisamente diversi. (Continua dopo la foto)















“Visto che come credevo si sarebbe creato il caso – ha sbottato la presentatrice in un post apparso poco fa sul suo profilo Instagram – e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in giro ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite che è quella che ho avuto io, non ho il coronavirus altrimenti lo avrei dichiarato apertamente”. (Continua dopo foto e post)











Bianca Guaccero ha poi proseguito ribadendo che venerdì era assente a Detto Fatto per via delle registrazioni di Una storia da cantare e che in realtà si è ammalata domenica. “In questo momento avere le difese basse è molto pericoloso – ha concluso il suo sfogo – Quindi aspetto di riprendermi per benino! Spero che adesso tutto sia chiaro. Vi abbraccio e per ora sostenete i miei ragazzi”.

