Da corteggiatrice di Uomini e Donne a una delle influencer italiane più seguite. Ogni giorno Giulia De Lellis racconta suoi quasi 5 milioni di follower attraverso foto e video il suo quotidiano, tra consigli beauty e di stile, immagini del suo privato e backstage di servizi fotografici. La compagna di Andrea Iannone (ed ex storica di Andrea Damante) difficilmente però si sbilancia con foto “volgari”, ma una delle ultime ha davvero catturato l’attenzione degli utenti perché lascia pochissimo all’immaginazione.

Nelle ultime ore Giulietta, che ricordiamo benissimo anche nella Casa del GF Vip, il programma che dopo Uomini e Donne ha fatto impennare la sua popolarità, ha pubblicato su Ins-shirt e niente reggiseno per la De Lellis in queste foto che commenta scrivendo solo “Overalls” e un cuore rosso. I like, come sempre, sono arrivati a pioggia (più di 384mila!) ma anche i commenti e non proprio tutti positivi. (Continua dopo la foto)





















Giulia De Lellis, come detto, è senza reggiseno e anche se non si vede tutto lo scatto è audace quanto basta per scatenare gli utenti. Non tutti, infatti, si sono limitati a complimentarsi con Giulietta per il suo fisico o la bellezza dello scatto artistico. Come riporta Il Giornale, tra i tanti messaggi positivi ricevuti sotto al post, e che sono la maggior parte del totale non mancano le critiche feroci. (Continua dopo la foto)















Tanti puntano infatti il dito contro la chirurgia estetica e si scagliano dunque sull’abuso di ritocchini che Giulia De Lellis avrebbe fatto. “La donna di plastica”, si legge in uno dei commenti negativi che ha raccolto un alto numero di like- Poi, poco sotto, si legge ancora: “Mamma mia ma da chi andate a rifarvi? Hai due palline attaccate al petto!”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Overalls 💕 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 7 Mar 2020 alle ore 6:02 PST



Naturalmente non mancano quelli che le fanno notare che facesse qualche intervento di chirurgia Giulia era molto più bella. E non manca nemmeno chi l’accusa di essere “volgarissima.” La reazione di Giulia? Nessuna: come al solito l’influencer che in questi ultimi giorni è finita nel mirino del gossip per una presunta crisi con Iannone non ha replicato alle critiche.

Isabel, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti compie 4 anni: la sorpresa di mamma e papà