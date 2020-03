Anna Tatangelo è tornata ufficialmente single. La cantante di Sora e lo storico compagno e papà del figlio Andrea Gigi D’Alessio si sono definitivamente lasciati dopo tanti, tantissimi anni. Erano insieme dal 2006. E dopo mesi di voci di distacco totale tra i due come trapelava anche dai rispettivi social, Anna e Gigi hanno comunicato l’addio con la stessa nota.

"Io e Gigi non stiamo più insieme da un po' – ha fatto sapere la bellissima cantante di Sora chiedendo poi rispetto ai fan – Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata…".





















Sulla separazione ha poi rotto il silenzio sulle pagine del settimanale DiPiù Claudio, il figlio di D'Alessio, e stroncato ogni possibilità di ritorno di fiamma bis. "Non c'è più speranza per loro di tornare insieme. Non vivo con mio padre e la sua compagna, non posso sapere se già erano separati e hanno voluto vedersi soltanto per il compleanno di papà", ha spiegato. E ancora: "In passato si erano lasciati e poi tutto era rientrato. Ora non sta a me dire che cosa accadrà questa volta".















Dopo aver confermato la separazione dal cantante, Anna Tatangelo, che ora è pronta a iniziare una nuova vita non ha smesso di essere attiva su Instagram. E non ha smesso di incantare i suoi tanti fan: ha pubblicato una serie di Storie in cui si immortala sorridente davanti allo specchio con minigonna e camicetta (tutto firmato Elisabetta Franchi) e tacchi a spillo. Una visione per i suoi ammiratori.











Dagli screen dei filmati in questione ecco la super sensuale Anna Tatangelo riprendersi dall’alto verso il basso prima di andare in onda in tv. Impossibile non notare le sue gambe toniche e scolpite dalla micro gonna rese ancora più seducenti dalle calze velate, dai tacchi vertiginosi e dalle pose e sguardi ammiccanti. “Ci vuoi morti?!”, ha scritto un utente rimasto senza fiato di fronte a tanta bellezza e sensualità. Insomma, Anna è in splendida forma e come sempre sa come far salire la temperatura su Instagram.

