Il coronavirus è il nemico pubblico numero uno. Da sconfiggere quanto prima con la collaborazione di tutti. Le misure prese nelle ultime settimane stanno pian piano fermando giustamente il paese. Le scuole sono chiuse, così cinema, palestre, piscine, teatri. Sono sospese le funzioni religiosi, rimandati matrimoni, battesimi, cresime. I programmi tv vanno in onda senza pubblico e alcune città d’Italia sono completamente bloccate così come la Lombardia.

Il Governo sta provando a fermare il più possibile il contagio ma poi sta al buonsenso dei cittadini rispettare le regole. Finora in molti sembrano aver preso sotto gamba la questione ma gli ammonimenti dei virologi sono chiare: se si continuano a non rispettare le indicazioni, il sistema sanitario andrà in tilt. E allora saranno veramente guai. Nelle ultime ore circolano sui social gli inviti dei vip a restare a casa. L'unica vera cosa giusta da fare.





















Le abitudini di vita devono cambiare per tutti, altrimenti non se ne esce. Altrimenti la clausura durerà molto di più. Bisogna fare uno sforzo, tutti. Anche i vip hanno paura del coronavirus. Anche i vip devono starsene a casa. Anche Belen Rodriguez, ovviamente. Le riprese di Colorado – che la Rodriguez condurrà anche nella prossima edizione – sono state sospese e Belen si gode la sua casa e la sua famiglia.















Belen vive a Milano, "zona rossa" del Covid-19 e non ha scelta se non quella di starsene a casa. Come mostrano alcune storie Instagram postate dall'argentina, a casa con le ci sono anche i suoi genitori Gustavo e Veronica, il fratello Jeremias e alcuni amici. Dopo aver gustato una cena prelibata preparata da mamma Veronica, il gruppo si è dato al karaoke, uno dei passatempi preferiti di Belen.









Belen ha ripreso la scena e ha scritto: "Così combattiamo la noia". Ma perché Stefano De Martino non c'è? È impegnato per lavoro, così come Cecilia e Ignazio Moser. "All'inizio avevo sottovalutato il problema Coronavirus. Invece oggi come oggi sono spaventata. Ho capito che è una cosa che non finirà subito purtroppo", ha dichiarato Belen Rodriguez a Verissimo. Anche il piccolo Santiago è preoccupato: "I primi giorni era felice per la chiusura della scuola. Adora quando non va a scuola e sta con i genitori. Ora gli ho spiegato che è un virus pericoloso e dobbiamo stare tutti attenti".

