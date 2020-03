Elisa Isoardi è diventata la regina de La Prova del cuoco. In questi giorni lo show della mattina di Rai1 che la Isoardi conduce insieme a Claudio Lippi, sempre pronto a divertire il pubblico con simpatiche gag, sta andando in onda sempre in diretta ma senza pubblico.

In seguito al provvedimento che vieta la presenza di troppe persone a meno di un metro di distanza l'una dall'altra in luoghi chiusi per via del rischio del contagio da coronavirus, da giovedì 5 marzo La Prova del cuoco si è adattata, così come tutti gli altri programmi tv. Giovedì Elisa Isoardi ha aperto la puntata ribadendo ai telespettatori a casa il motivo dell'assenza del pubblico in studio e, scherzando, ha 'spinto' a due metri di distanza il collega. Che ha subito ironizzato: "Me ne vado a L'Eredità!", ha detto Lippi.





















Elisa Isoardi e Claudio Lippi sono una coppia che funziona e diverte il pubblico. Anche sui social, dove entrambi sono molto attivi, condividono spesso i momenti più divertenti de La prova del cuoco e una foto pubblicata da Elisa Isoardi ha colpito l'attenzione dei fan. Foto che ritrae la padrona di casa della trasmissione che fu di Antonella Clerici senza trucco.















Capelli spettinati e viso acqua e sapone: Elisa Isoardi si mostra senza trucco su Instagram mentre, in auto, si dirige verso gli studi Rai per una nuova puntata de La Prova del Cuoco. E infatti scrive nella didascalia del post: "Pronta per il trucco". La foto è stata commentatissima e la conduttrice ha fatto incetta di complimenti: lo scatto al naturale ha conquistato tutti.









Visualizza questo post su Instagram Pronta per il trucco! A tra poco con @laprovadelcuocorai Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 5 Mar 2020 alle ore 1:23 PST



“Bellezza naturale!!! Complimenti Elisa sei un esempio di donna vera e semplice”, si legge sotto. E ancora: “Non hai bisogno di trucco, sei splendida comunque”, “Molto meglio senza, ti caricano troppo ultimamente”. Una fan fa notare che in versione acqua e sapone Elisa sembra anche più giovane: “Ma sei così bella che ti puoi permettere il lusso di non concederti alle sapienti manine della tua simpatica truccatrice, mia dolcissima Ely! Tu non ti rendi ancora conto di quanto il tuo splendido volto vada meravigliosamente bene così e oltretutto così come appari ora dimostri anche molti anni di meno…”.

