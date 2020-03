Diletta Leotta si è concessa una vacanza in montagna. Non da sola, ma con il fidanzato, Daniele Scardina. Una romantica vacanza, quindi. La conduttrice di Dazn e il pugile, che sono sempre più innamorati e da quando hanno deciso di uscire allo scoperto si abbandonano a dolci effusioni senza preoccuparsi dei fotografi, sono stati paparazzati della rivista Chi mentre si scambiano baci appassionati sotto la neve, a Courmayeur.

In questi giorni lui avrebbe dovuto difendere per la terza volta il titolo internazionale Ibf dei pesi supermedi contro Andrew Francillette ma per via dell'emergenza Coronavirus lo scontro è stato rimandato per precauzione a data da destinarsi. E anche la bella Diletta, per via del ridotto calendario della Serie A, sempre a causa dell'emergenza sanitaria, aveva più tempo libero. Dunque la fuga della coppia sul Monte Bianco.





















Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno deciso di prendersi qualche giorno di vacanza sulla neve, come mostrato da entrambi sui rispettivi profili social e dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, che nel nuovo numero in edicola ha mostrato la coppia tra passeggiate sulla neve e romantici baci, anche a favor di fotografi. Ma come detto anche su Instagram i due hanno postato parecchie immagini.















Ma le foto postate dalla conduttrice sportiva sul suo profilo Instagram non sono piaciute a tanti. Non certo per i soggetti, ovvero monti innevati, panorami mozzafiato e momenti di relax. L'ultimo scatto, per esempio, è stato inondato di commenti negativi. Nel dettaglio, Diletta si lascia immortalare a tavola con un bicchiere di vino con sullo sfondo il meraviglioso paesaggio alpino. Ecco: tanti utenti l'hanno accusata di essere "disconnessa dalla realtà".









Visualizza questo post su Instagram Pranzo nell'infinito 🤍❄️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Mar 2020 alle ore 6:33 PST



“Si potrebbero anche evitare ste pagliacciate di questi tempi…”, ha scritto un fan tirando in ballo l’emergenza coronavirus in Italia. E poi: “Una foto del genere, da parte di un personaggio pubblico, di questi tempi, ne dimostra la più totale disconnessione dalla realtà”. Ancora: “Ma a te il coronavirus ti scansa? Bah”. Ma come sempre non mancano complimenti alla sua bellezza e messaggi ironici come “Vuoi metterti in quarantena con me?”.

