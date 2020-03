Solo qualche giorno fa abbiamo visto Belen Rodriguez a C’è posta per te. L’argentina, sempre bellissima, è arrivata in studio da Maria De Filippi con il marito, Stefano De Martino. La coppia d’oro del gossip era stata chiamata da Pio e Amedeo per aiutare Gabriele, il fratello di Amedeo, a realizzare il sogno di sposare la fidanzata Giorgia.

Belen e Stefano non hanno deluso il duo comico pugliese, anche quando Pio e Amedeo li ha spinti a regalare ai futuri sposi una cucina, le bomboniere e un anello alla ragazza. Tv a parte, Belen è anche molto attiva su Instagram dove ogni giorno regala ai suoi tanti follower (ne ha quasi 10 milioni!) tante immagini e filmati del suo quotidiano oltre che dai set fotografici e studi televisivi. Come spesso capita ai personaggi famosi, però, anche Belen non è immune a critiche. (Continua dopo la foto)





















Critiche e anche insulti e commenti al vetriolo. E per questo motivo nelle ultime Storie di Instagram Belen si è sentita di dover chiedere scusa ai fan e in generale al pubblico italiano. Un ‘mea culpa’ dovuto alle cattiverie ricevute per via dei suoi tanti errori di ortografia. L’italiano di Belen non è ancora perfetto e per questo vuole farsi perdonare. “Sto andando a studiare dizione per imparare a scrivere”, ha fatto sapere. (Continua dopo la foto)















Le ultime gaffe di Belen sono arrivate “in cucina”. Nel dare indicazioni ai fan mentre prepara la sua ricetta delle cime di rapa, ha scritto “evolizione” invece di ‘ebollizione’ e poi “agiustando” e “pepperoncino”, invece che ‘aggiustando’ e ‘peperoncino’. E per questi sbagli ha ricevuto una lunga serie di critiche. “Chiedo umilmente scusa a tutto il pubblico italiano per i miei errori. Purtroppo qui non c’è il T9 e questo è il risultato”, ha detto Belen in un video. (Continua dopo le foto)











Consigliata dalla sua assistente personale e amica Antonia Achille Belen ha poi proseguito: “In realtà, la cosa più importante è questa: in Argentina non ci sono le doppie però, siccome mi sono sentita ferita nell’orgoglio per tutti i commenti terribili, dopo dieci anni in Italia non posso fare questi errori. Quindi sto andando a studiare dizione per imparare a scrivere”. Il finale, poi, l’ha condito con un po’ di ironia: “Con questo t9 non sappiamo più scrivere, lancio una challenge di scrittura italiana e vediamo come ve la cavate!”.

“Incinta di 3 mesi”: dopo lo scandalo a Uomini e Donne, sarà mamma per la prima volta