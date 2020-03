“Dont’ panic!” e mostra le unghie ‘a tema coronavirus’: bufera immediata sull’influencer

L’emergenza Coronavirus in Italia non si arresta. A fronte dell’aumento dei contagi e dei morti il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nelle scorse ore ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus e disposto così anche la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole e università italiane.

E in questo clima di grande preoccupazione, c’è qualcuno che continua a fare gaffe e uscite poco felici. Dopo Elisa De Panicis, la ex concorrente del GF Vip, è stato il turno di altre due modelle e influencer subito finite nella bufera: Chiara Biasi e Chiara Nasti. La prima ha pubblicato sui social una chat privata in cui commentava gli sviluppi della drammatica emergenza. “E nessuno che mi sta sul ca**o muore!”, ha scritto facendo una ‘battuta’ sui decessi che si stanno registrando nel nostro Paese. (Continua dopo la foto)



















Un’uscita, questa di Chiara Biasi, che ha provocato una valanga di polemiche. “Che schifo!”, “Collega il cervello prima di scrivere queste cose”, “E questa sarebbe un’influencer? Vergogna”, sono solo alcuni dei commenti alla frase choc della Biasi. Poi un’altra Chiara, Chiara Nasti, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e sorella dell’ex tronista di UeD Angela. Forse sperava di poter essere d’aiuto ai suoi follower invitando tutti a non avere panico ma il ‘modo’ l’ha subito fatta finire nella bufera, (Continua dopo la foto)















Come riporta Il Giornale, l’influencer da 1,7 milioni di follower ha mostrato tra le Storie di Instagram la sua nuova nail art “a tema Coronavirus”. “Non abbiate panico”, ha commentato lei con tanto di linguaccia. L’immagine ha fatto presto il giro del web e fatto infuriare molti utenti. Il popolo della rete è insorto inondando la bella Chiara di offese e insulti. (Continua dopo foto e post)











“Chissà quando le persone erano in fila per il cervello lei dov’era…?”, “Ma perché seguite certa gente idiota?”, “Non condivido per rispetto di chi è morto e di chi sta lottando per sopravvivere”, si legge tra i commenti. E ancora: “Non solo sei superficiale, ma se proprio vogliamo dirla tutta queste unghie fanno proprio schifo, come il messaggio che stai mandando!”, “Alla stupidità non c’è cura purtroppo”, “No, ma tanto non le ho mai visto fare qualcosa di intelligente a questa ragazza, quindi non mi meraviglio più”, “Povera ignorante”.

Storie Italiane, lo scatto di Eleonora Daniele nello studio fa riflettere. È successo per il coronavirus