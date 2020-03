Momento di rinnovato dolore per Elisabetta Gregoraci. La bella showgirl ha postato su Instagram un ricordo della madre morta 9 anni fa per un tumore al seno. La donna, Melina, è venuta a mancare nel 2010 ed Elisabetta pensa a lei ogni giorno. Nel giorno del suo compleanno, il 4 marzo, la showgirl ha postato su Instagram una foto che la ritrae con la madre, foto accompagnata da un lungo post molto commovente. “Oggi avresti compiuto 61 anni – scrive la Gregoraci – te ne sei andata via giovane

giovanissima troppo in fretta… Sono già da nove anni che festeggiamo il tuo compleanno lontane ma vicinissime, legate nel cuore e nell' anima, si perché tu sei sempre accanto a me… a noi". Un messaggio pieno di amore, pieno di dolore. La perdita di un genitore è un trauma, qualunque sia la tua età, qualunque sia l'età del genitore. Ma quando un genitore viene a mancare da giovane, lo strazio è maggiore.



















Scrive ancora la Gregoraci: "Ci manchi immensamente a Me a Marzia a Papà Gabry Ginevra e Nathan che tra pochi giorni compirà 10 anni e il tuo più grande desiderio era stare con lui… Il dolore nel non poterlo crescere era più forte della tua malattia… Vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo e spero che ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti… Mammina mia non abbandonarci mai". Parole che fanno venire i brividi.















E chiude: "Abbiamo bisogno sempre della tua guida pensaci e prega per tutti noi ci manchi tanto… Ti amo la tua Eli". Un post davvero struggente che non ha lasciato indifferenti i follower della Gregoraci. Un post nel quale Elisabetta ha messo tutti i suoi sentimenti. La mamma è la mamma. Per quanto riguarda la sua vita privata, Elisabetta Gregoraci ha ritrovato la serenità con Flavio Briatore, padre di suo figlio.









Non è scontato visto che i due, dopo la separazione, avevano avuto accese discussioni per via della nuova relazione di lui. Relazione criticata pubblicamente dalla Gregoraci. Ultimamente però le cose sembrano essersi sistemate: i due sono stati avvistati insieme al figlio a Montecarlo. Ritorno di fiamma? Non si sa. Quel che è certo è che il loro affetto reciproco non è svanito.

