Caterina Balivo è la regina di ‘Vieni da me’, il programma con cui ogni pomeriggio la bella conduttrice campana entra nelle case degli italiani. E a quanto dicono presto si dedicherà a una nuova trasmissione. Per il momento però è ancora tutto top secret a parte il fatto che dovrebbe partire a settembre prossimo. Sul rumor la stessa Caterina Balivo non si è ancora sbilanciata.

Al settimanale DiPiù ha semplicemente svelato: "Per ora non ne parlo se no non si avvera ma al di là di tutto, comunque, dico che sono grata alla vita". Insomma, non è un sì di conferma, ma neanche un no. Sul piano professionale, in ogni caso, sembra vada alla grande per la bella Balivo che, si sa, è molto attiva (e seguitissima) anche su Instagram dove non a caso è considerata un'influencer.



















E infatti Caterina Balivo può essere considerata anche una regina di Instagram, visto che ogni giorno regala ai suoi ammiratori momenti del suo quotidiano, tra ritratti di famiglia, spesso dei suoi bellissimi bambini, immagini del backstage e look stratosferici. Da tempo ormai dà anteprime degli outfit che indosserà e dei temi che tratterà in puntata ma le foto che piacciono di più ai suoi tanti fan sono quelle che la ritraggono nel suo privato.















Considerata anche un'icona di stile, Caterina Balivo qualche giorno fa ha voluto condividere con il suo pubblico social la colazione con la figlia Cora. Dopo aver passato diversi anni a Milano perché impegnata con 'Detto Fatto' si è trasferita stabilmente a Roma e domenica mattina si è seduta al tavolino di un bar a Piazza del Popolo e si è goduta la colazione in una giornata molto soleggiata, quasi primaverile.









Visualizza questo post su Instagram Colazioni romane in Piazza del Popolo 💞 💞 #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 29 Feb 2020 alle ore 2:46 PST



“Colazioni romane in Piazza del Popolo” ha scritto la Balivo nella didascalia del post in cui di spalle si vede anche la piccola Cora. Ma anche di domenica mattina la presentatrice ha stupito tutti con un look molto trendy. Ha indossato leggings in latex color tabacco abbinati a delle ballerine di vernice rosse e occhiali da sole sfumati. Sopra un capo di lusso che cattura subito le attenzioni: la felpa oversize con stampa fiorata firmata Gucci, come suggerisce il maxi logo ricamato sul petto. Volete sapere il prezzo? Ben 980 euro.

