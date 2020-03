“Ho bisogno del vostro aiuto”. Elettra Lamborghini, l’appello inaspettato ai fan. E già, per lei è ‘cosa grave’

Sarcastica e schietta, il successo di Elettra Lamborghini è decollato. Dopo la partecipazione alla 70^ edizione del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini è diventata un’icona e sta facendo ancora ballare con il brano “Musica (e il resto scompare)”. Ma lei dalle hit italiane non scompare per nulla, anzi la scalata continua, anche merito dell’energia che la cantante dimostra di avere. Amatissima e apprezzata da un pubblico sempre più vasto, Elettra rivolge ai suoi fan un appello, o meglio, una ‘richiesta d’aiuto’. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Il canale Instagram si presta a tutto e anche per Elettra Lamborghini è così. La cantante ha lanciato un appello: “Amici, ho bisogno del vostro aiuto”. Oltre 5 milioni di fan che Elettra vanta di avere come seguaci del social, hanno visualizzato l’appello. La cantante omaggia sempre i suoi seguaci con stories e foto divertenti, ma non solo. Non mancano gli sfoghi e i momenti in cui la cantante non è sempre solare, come si è soliti vederla. L’appello continua: “Non capisco cosa stia succedendo”, spiega la cantante. Qualcosa non sta funzionando come dovrebbe, ovvero il telefono di Elettra. (Continua dopo la foto).



















Il telefonino sotto accusa è lo stesso che Elettra utilizza per mettersi in contatto con i suoi fan. Non è un problema da sottovalutare, se si tiene in conto che anche le informazioni sui social fanno notizia e aiutano la visibilità di un volto noto: “Se metto il pop-up delle domande, non riesco a leggerle, mentre poco fa ho pubblicato un video ma lo vedevo solo io e ho dovuto cancellarlo. Oggi ho messo una foto e la gente non può commentare”, spiega.“Perché becco sempre telefoni di me**a?”, ironizza la cantante. Al momento la Lamborghini non riesce a fare funzionare il telefonino come vorrebbe. (Continua dopo le foto).























Nono solo foto bollenti e ironiche, ma anche stories che piovono sul profilo social e fanno sognare i fan: Elettra Lamborghini sta raggiungendo il record di visualizzazioni. Per non parlare delle 10 milioni di visualizzazioni ottenute dal video del brano sanremese. Pubblicato il 6 febbraio su youtube, il video ha ottenuto in meno di venti giorni una pioggia di like e di commenti, ovvero oltre 180mila like, contro 9.500 giudizi negativi. Elettra Lamborghini ritiene indispensabile tenersi in contatto con i suoi fan e raggiungerli durante ogni momento della giornata, per cui il mal funzionamento del suo cellulare rappresenta un prezzo che potrebbe ‘costarle’ caro. (Continua dopo le foto).

La regina del twerking all’italiana è stata una delle rivelazioni musicali e televisive già a partire dallo scorso anno, quando ha esordito davanti al pubblico entusiasta durante la partecipazione a The Voice of Italy, in qualità di unico coach donna. La cantante bolognese vanta inoltre 42 piercing sparsi sul corpo, 15 dei quali sono dei diamanti. Ha partecipato alle tre stagioni di MTV Super Shore, per poi rivolgere l’attenzione alla versione spagnola del Grande Fratello Vip, e ancora a #Riccanza e al Geordie Shorebritannico. A febbraio 2018 ha inciso il primo singolo Pem Pem, conquistando il doppio disco di platino, poi è stata la volta di Mala. Volete che un cellulare rovini tutto questo?

