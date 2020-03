Per Ludovica Valli questo è un periodo d’oro. Non solo è diventata di nuovo zia della piccola Ludovica Allegra, la secondogenita della sorella meno famosa Eleonora, e presto farà il bis con un’altra femminuccia che nascerà invece dalla più celebre Beatrice, ma è anche uscita la sua prima autobiografia. Da quando, 4 anni fa, la Valli occupava il trono di Uomini e Donne ne ha fatta di strada.

Oggi la ex fidanzata di Fabio Ferrara è infatti anche un’influencer ricercata da brand e marchi internazionali e su Instagram è seguita da quasi 2 milioni di follower, Ma ciò non significa che Ludovica sia immune da critiche e attacchi feroci, tutt’altro. Non è la prima volta che l’ex volto di Uomini e Donne finisce al centro di una polemica per i ritocchini estetici a cui si è sottoposta nel corso degli ultimi anni ma questa volta ha rotto il silenzio. (Continua dopo la foto)



















Subito dopo aver dato l’annuncio della nascita della nipotina, come raccontato ai fan Ludovica è subito volata a Dubai per un viaggio già programmato insieme al suo fidanzato Gianmaria Di Gregorio. Naturalmente la ex tronista non ha mancato di aggiornare il suo pubblico social con scatti e video della vacanza, ma alcune foto pubblicate nelle ultime ore sul suo profilo Instagram hanno però suscitato una forte polemica. (Continua dopo la foto)















La 23enne si è mostrata in bikini e sotto al post sono piovuti messaggi di disapprovazione per il cambiamento estetico degli ultimi tempi: “Non sembri tu …. prima eri molto meglio”, “Irriconoscibile”, “Eri più bella prima”. Altri ci sono andati giù pesanti: “È evidente quanto sia diversa dai bei tempi della De Filippi….avendo deciso di avere una vita social è abbastanza preoccupante negare l’evidenza aimè, basta avvicinare due foto per fare il prima e il dopo ci riescono anche i miei figli di un anno e 4 anni”, “Bastava solo il seno il viso è troppo sembri più grande di 23 anni…… Sei come la Tatangelo”. (Continua dopo foto e post)











Ma come detto, questa volta Ludovica Valli non è restata in silenzio e spiegato a quali ritocchini si è sottoposta. “Io non ho mai negato di essermi rifatta il seno e il filler al naso, chi ha mai negato tutto ciò? Ma da lì a dire tutta rifatta mi sembra abbastanza esagerato. Ho fatto tv che avevo 18 anni, oggi ne ho 23 .. sai che crescendo anche solo i lineamenti del viso si marcano e accentuano di più? O tu sei uguale a quando avevi 18 anni? Ormai non sapete più cosa inventarvi, non sapete più dove attaccarvi. Odiate le ragazze donne ‘carine, belle’, invidiate e gettate cattiveria”. Avrà chiarito una volta per tutte la questione?

