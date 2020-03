Giulia Michelini è una delle attrici più talentuose e richieste nel panorama cinematografico italiano. Da anni e anni la vediamo sul grande e piccolo schermo, sin da quando era una bambina. Classe 1985, ha fatto il suo debutto nel mondo delle fiction a 17 anni nei panni della sorella di Claudia Pandolfi in ‘Distretto di Polizia’.

Nel 2003, poi, l'abbiamo ritrovata al cinema nel film di Gabriele Muccino 'Ricordati di me'. Negli anni successivi, giusto per ricordare alcuni dei suoi tanti lavori, arrivano la miniserie 'Paolo Borsellino' e la fiction 'R.I.S. – Delitti imperfetti' e, sul grande schermo, 'La ragazza del lago' con Toni Servillo e Valeria Golino e 'Cado dalle nubi' con Checco Zalone. Il successo più grande, però, arriva nel 2009 con la serie tv Mediaset 'Squadra antimafia – Palermo oggi' in cui Giulia Michelini interpreta Rosy Abate.



















Ma Giulia Michelini è anche spesso ospite in tv (l'abbiamo vista più volte a 'C'è posta per te' di Maria De Filippi), e molto attiva anche su Instagram. Ed è lì, sul social, che l'attrice, diventata mamma giovanissima, ha voluto celebrare una giornata molto speciale. Il figlio della bella Giulia Michelini, 35 anni, ha infatti spento 15 candeline e lei non poteva non fargli una tenera dedica su Instagram.















Così la Michelini ha riaperto l'album dei ricordi e ha condiviso con i suoi tanti follower uno dei primi scatti realizzati con il piccolo Cosimo tra le braccia. All'epoca l'attrice aveva 19 anni come è evidente anche dalla bellissima foto in bianco e nero pubblicata sul suo profilo in cui indossa una canotta con le spalline sottili, una collana doppia al collo e i capelli ricci legati in un mezzo raccolto.











“Le quindici volte” è la didascalia lasciata dall’attrice sotto al post con tanto di hashtag in cui manifesta tutto l’amore che prova per il figlio ormai adolescente nato dalla relazione con l’allora compagno Giorgio Cesaruolo, istruttore del Circolo Velico di Ventotene: #tiamotantoanchesepotreidirtelomoltomeglio. Sotto al ritratto di 15 anni fa, nemmeno a dirlo, si è presto scatenata una pioggia di cuoricini e di commenti anche dalle amiche vip come Laura Chiatti.

